مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) (1) ولفرهامبتون.. القائم يمنع هدف البديل
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 16:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وولفرهامبتون في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.
ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 30 نقطة، ويأتي ولفرهامبتون برصيد 15 نقطة في المركز الـ12.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.
--
ق 89: القائم يمنع الهدف الثالث لنيكيتاه
ق 86: جووول تقليص الفارق.. كونيا يسجل بعد تمريرة خاطئة من الأوكراني
ق 83: الثالث يضيع على مرتين
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: القائم يحرم مارتينيلي من الهدف الثالث
ق 23: خروج الحارس بسبب الإصابة وتغيير أول في اللقاء
ق 13: جووول الثااااني.. أوديجارد يسجل الثاني بعد عرضية زينتشينكو
ق 6: جوووول أوووول.. ساكا يسجل الهدف الأول لأرسنال
بداية اللقاء
نرشح لكم
الصدارة في أمان.. أرسنال يتفوق على ولفرهامبتون بثنائية تقرير: سان جيرمان يتفوق على تشيلسي في سباق ضم موهبة كورينثيانز ظرف طارئ يضرب مانشستر يونايتد قبل ملاقاة نيوكاسل.. وتعليق من النادي مؤتمر أرتيتا عن تقنية الفيديو ومشاركة هافيرتز ورايس وأوديجارد في وسط الملعب مؤتمر جوارديولا: هذا ما يعجبني في توتنام.. وأتوقع أهدافا كثيرة مؤتمر تين هاج عن أخطاء أونانا المتكررة.. وشيء كان سيقلقه لو لم يحدث ضد جالاتا سراي مانشستر يونايتد يعلن انتكاسة في علاج مالاسيا ويكشف موعد عودته إيفرتون يطعن على خصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي