مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) (1) ولفرهامبتون.. القائم يمنع هدف البديل

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - أرسنال - ولفرهامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وولفرهامبتون في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 30 نقطة، ويأتي ولفرهامبتون برصيد 15 نقطة في المركز الـ12.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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ق 89: القائم يمنع الهدف الثالث لنيكيتاه

ق 86: جووول تقليص الفارق.. كونيا يسجل بعد تمريرة خاطئة من الأوكراني

ق 83: الثالث يضيع على مرتين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: القائم يحرم مارتينيلي من الهدف الثالث

ق 23: خروج الحارس بسبب الإصابة وتغيير أول في اللقاء

ق 13: جووول الثااااني.. أوديجارد يسجل الثاني بعد عرضية زينتشينكو

ق 6: جوووول أوووول.. ساكا يسجل الهدف الأول لأرسنال

بداية اللقاء

أرسنال ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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