تشكيل الأهلي – 5 تبديلات من كولر أمام يانج أفريكانز

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لملاقاة يانج أفريكانز اليوم السبت في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأجرى المدرب السويسري خمسة تبديلات عن التشكيل الذي خاض لقاء سموحة في الدوري.

ويشارك من البداية كل من ياسر إبراهيم ومحمد هاني وأليو ديانج وبيرسي تاو وكهربا وذلك بدلا من محمد عبد المنعم للإصابة، وأكرم توفيق ومحمد مجدي "أفشة" وكريم فؤاد وصلاح محسن.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- محمد هاني

في الوسط الدفاعي: مروان عطية- أليو ديانج

في الوسط الهجومي: حسين الشحات- إمام عاشور- بيرسي تاو

في الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"

وكان الأهلي فاز على ميدياما الغاني في القاهرة بنتيجة 3-0، وبنفس النتيجة خسر يانج أفريكانز من شباب بلوزداد.