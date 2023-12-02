مؤتمر تشافي عن شكوى أراوخو من مركزه.. وموقف شتيجن ولاعب أتليتكو الذي كاد ينتقل لبرشلونة

رد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على شكوى روالدو أراوخو وجول كوندي من تغييرهما مراكزهما كقلب دفاع إلى ظهير.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت قائلا: "ستكون مشكلة بالنسبة لمن يختارونهم، هذا الثنائي يلعب كدفاع وظهير ولا توجد مشكلة".

وأكمل "لقد أجريت محادثات معهما وهما يتأقلمان مع أي مركز ويمكنهما التكيف مع احتياجات الفريق".

وكشف تشافي عن استبعاد مارك أندري تير شتيجن من مباراة الغد ضد أتليتكو مدريد بسبب الإصابة.

ويستضيف برشلونة منافسه أتليتكو في ملعب لويس كامبونيس الأولمبي في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ويحتل أتليتكو المركز الثالث بـ31 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة الذي يأتي رابعا.

ويتصدر ريال مدريد وجيرونا الترتيب بـ35 نقطة لكل منهما لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الملكي.

وعن المباراة قال: "مباراة مهمة ضد منافس مباشر للفوز بالألقاب ونحتاج الجمهور معنا وأن يكون في أفضل حالاته معنا فضد بورتو فعلوا ذلك وسيكون معهم الأمر أسهل للسيطرة على المباراة وهذا الذي يجب علينا فعله ضد فريق المدرب دييجو سيميوني".

وبسؤاله عن أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو الحالي وبرشلونة السابق أجاب "لا أعرف ما حدث له في برشلونة لم أتزامل معه أو أدربه، لكنه يمر بلحظة غير عادية ويبدو سعيدا ويصنع الفارق فهو لاعب استثنائي".

أما عن جواو فيليكس لاعب فريقه المعار إليه من أتليتكو قال: "هو سعيد ومجتهد ومحبوب وجوكر يعمل من أجل المجموعة".

وعن مستقبله قال: "أشعر بثقة تامة من الرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو، لم أشعر أن منصبي يوما ما على المحك".

وكشف تشافي عن أن ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو كاد ينتقل إلى برشلونة.

وقال تشافي: "تحدثت معه وكان يمكن أن ياتي إلينا".