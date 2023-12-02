الزمالك بقميصه التقليدي أمام سوار

يرتدي الزمالك قميصه الأبيض بالكامل في مواجهة سوار كويا الغيني.

ويلتقي الزمالك مع سوار في استاد السلام غدا الأحد في ثاني جولات الكونفدرالية.

وتقرر أن يرتدي حارر الزمالك القميص الأخضر.

فيما سيرتدي سوار كويا القميص الأزرق بالكامل على أن يرتدي حارس القميص البرتقالي.

وكان الزمالك بدأ مشواره في البطولة بالفوز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد.

ويتصدر ساجرادا الأنجولي المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن الزمالك بعدما حصد كل منهما ثلاث نقاط.

فيما يأتي أبو سليم ثالثا وسوار كويا رابعا بدون أي نقطة.