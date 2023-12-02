ظرف طارئ يضرب مانشستر يونايتد قبل ملاقاة نيوكاسل.. وتعليق من النادي

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 14:02

كتب : حسام أحمد

برونو فيرنانديز - جالاتا سراي ضد مانشستر يونايتد

تعرضت بعثة مانشستر يونايتد المسافرة إلى نيوكاسل لخوض مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي لظرف طارئ.

وأوضحت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية أنه بسبب سوء الأحوال الجوية فلن يستطيع الفريق استقلال رحلة الطائرة.

وبناء عليه تقرر سفر فريق يونايتد بالحافلة في رحلة مدتها تصل لثلاث ساعات.

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وتواصل FilGoal.com مع المسؤول الإعلامي ليونايتد، أندرو وارد والذي قال: "لدينا خطة بديلة لمواجهة الظروف الطارئة مثل تلك التي تحدث".

وأكمل "سنصل في الوقت المناسب للمباراة ولا توجد تغييرات في التحضير لها بعد السفر بالحافلة".

ويحل يونايتد ضيفا على نيوكاسل اليوم السبت لملاقاته في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز السادس بـ24 نقطة فيما يأتي نيوكاسل سابعا بـ23 نقطة.

في سياق آخر كان إريك تين هاج مدرب يونايتد علق على أخطاء حارسه أندري أونانا المتكررة.

وتسبب أونانا في استقبال هدفين في تعادل فريقه مع جالاتا سراي بثلاثة أهداف لمثلهم في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قائلا: "إن حللنا الأمور فهو ثاني أفضل حارس في الدوري الإنجليزي بالنظر للأرقام، نسبة تصدياته مقارنة بالأهداف المتوقعة فهو ثاني أفضل حارس في هذا الأمر".

وواصل "هو يبلي بلاء حسنا لكنه يعرف أنه ارتكب أخطاء في دوري أبطال أوروبا لكن أول خمسة أشهر له هنا كانت جيدة".

وتابع "بإمكانكم رؤية كيف كان رد فعل أنانا بعد أداء غير جيد ضد بايرن ميونيخ وكان استثنائيا أمام بيرنلي، هو لديه شخصية قوية وسوف يتعامل مع الأمر".

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