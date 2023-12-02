خبر في الجول - كولر يستقر على بديل عبد المنعم أمام يانج أفريكانز

استقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على اللاعب الذي سيعوض غياب المدافع الدولي محمد عبد المنعم عن مواجهة يانج أفريكانز بطل تنزانيا.

ويغيب عبد المنعم عن صفوف الأهلي الذي يواجه يانج أفريكانز مساء اليوم السبت بسبب الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كولر استقر على الدفع برامي ربيعة بجوار ياسر إبراهيم أمام يانج أفريكانز لتعويض غياب محمد عبد المنعم.

وغادر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي مران الفريق الذي أقيم أمس الجمعة استعدادا للقاء يانج أفريكانز مصابا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد المنعم تعرض لالتواء في الكاحل ما جعله لا يستطيع إكمال المران ليغادره مصابا.

ويحل الأهلي ضيفا اليوم السبت على يانج أفريكانز لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر الأهلي وشباب بلوزداد المجموعة الرابعة بثلاث نقاط لكل منهما بعد الفوز على ميدياما ويانج أفريكانز بثلاثية دون رد.