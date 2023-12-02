بايرن يعلن إصابة بونا سار بالرباط الصليبي.. وغيابه عن كأس إفريقيا

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 12:06

كتب : FilGoal

أحمد فتوح+بونا سار

تعرض الجهاز الفني لمنتخب السنغال بقيادة أليو سيسه لضربة قوية بعد إصابة بونا سار لاعب بايرن ميونيخ.

ويستعد منتخب السنغال لخوض مناسفات السنخة المقبلة من كاس امم إفريقيا والدفاع عن لقبه.

وأعلن بايرن ميونيخ إصابة بونا سار بتمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى تعرض له خلال التدريبات.

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وأوضح النادي الألماني أن المدافع السنغالي خضع لعملية جراحية ناجحة، وسيغيب بذلك عن الفريق لعدة أشهر.

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ومن المرجح أن يغيب بونا سار لمدة لا تقل عن 6 أشهر ما يعني نهاية موسمه.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل، وتستمر حتى 11 فبراير.

صاحب الـ31 عاما خاض 13 مباراة دولية بقميص منتخب السنغال وساهم في الحصول على لقب النسخة الاخيرة من كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

منتخب السنغال بونا سار كأس امم إفريقيا
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