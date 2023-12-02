مواعيد مباريات اليوم السبت 2-12-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز ومانشستر يونايتد

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 10:35

كتب : FilGoal

محمد هاني - بيراميدز والأهلي

يقام اليوم السبت العديد من المباريات على المستوى القاري والأوروبي.

ففي دوري أبطال إفريقيا سيواجه مازيمبي منافسه ماميلودي صنداونز في الثالثة عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 5".

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في السادسة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 6".

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وعبر قناة "بي إن سبورتس 8" سيواجه بيراميدز منافسه نواذيبو.

وفي الدوري الإنجليزي سيواجه أرسنال منافسه ولفرهامبتو في الخامسة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

ويلتقي نيوكاسل مع مانشستر يونايتد في العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويواجه ريال مدريد منافسه غرناطة في الدوري الإسباني في السابعة والنصف مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

ويلتقي ميلان مع فروزينوني في العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

ويواجه نانت منافسه نيس في الدوري الفرنسي عبر قناة "بي إن سبورتس 4" في العاشرة مساء.

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الأهلي بيراميدز مانشستر يونايتد ريال مدريد
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