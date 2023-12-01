مجموعة الأهلي - ميدياما يصعق شباب بلوزداد بفوز في الوقت القاتل

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 21:55

كتب : FilGoal

ميدياما

انتزع ميدياما الغاني فوزا صاعقا من ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

البداية أتت بتسديدة خطيرة من بابا موسى لاعب ميدياما ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 24 سقط عبد الرحمن مزيان في مواجهة مع المدافع الأخير داخل المنطقة ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

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وأجرى بلوزداد تبديلا اضطراريا مبكرا في الدقيقة 27 بخروج شعيب قداد ونزول أشرف بودرامة.

وتحصل بلوزداد على ركلة جزاء في الدقيقة 37 إثر سقوط إسحاق بوصوف داخل المنطقة.

ومنها سجل رؤوف بلغيث الهدف الأول في الدقيقة 39 على يمين الحارس.

وأدرك ميدياما التعادل في الدقيقة 45 بركلة حرة مباشرة أرسلها مامودو كامارادين ليحولها دانييل لوموتي بقدمه في المرمى.

وأخيرا انتزع كامارادين هدف فوز ميدياما في الدقيقة 94 بعد تمريرة من كوادو أمواكو.

وكان شباب بلوزداد قد فاز في الجولة الأولى على يانج أفريكانز التنزاني 3-0، وهي نفس نتيجة فوز الأهلي على ميدياما.

وبذلك يتساوى ميدياما مع الأهلي وبلوزداد بـ 3 نقاط لكل منهم، بينما يلعب الأهلي في ضيافة يانج أفريكانز غدا السبت 2 ديسمبر.

ميدياما بلوزداد دوري أبطال إفريقيا مجموعة الأهلي
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