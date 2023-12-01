للمباراة الثالثة تواليا.. لعنة سيراميكا كليوباترا تصيب البنك الأهلي بهدف دون رد

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 21:13

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

حقق سيراميكا كلوباترا فوزا هاما على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وانتصر سيراميكا كليوباترا للمباراة الثالثة على التوالي ضد البنك الأهلي، ففي المباراتين السابقتين لهذا اللقاء فاز سيراميكا في الجولة الـ20 من الدوري في الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف.

وكذلك فاز سيراميكا بنتيجة 6-4 في ركلات الترجيح في ربع نهائي كأس الرابطة في الموسم الماضي.

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وتعتبر هذه هي الخسارة الأولى لطارق مصطفى مدرب البنك الأهلي مع الفريق، بعد فوزه في أول مباراة ضد المصري 4-0.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة العاشرة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الثالثة في المركز الـ17.

ولم يفز البنك الأهلي في أي مباراة سوى مرة واحدة ضد المصري 4-0 وخسر 6 مباريات ليطون الفريق الأكثر خسارة في الدوري المصري.

التشكيل

بدأ البنك الأهلي بمهاجم وحيد وهو كريم بامبو.

بينما على الجانب الآخر بدأ أيمن الرمادي مدرب المدير الفني لسيراميكا بصديق أوجولا وأحمد ياسر ريان ومحمد عنتر.

شوط أول سيراميكا ضد أبو جبل

سيطر سيراميكا على الشوط الأول بشكل كامل ففي الدقيقة 15 تصدى محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي لأولى الكرات من صديق أوجولا.

وأنقذ أبو جبل مرماه مرتين في دقيقتين ففي الدقيقة 43 تسلم أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة محمد عنتر وراوغ مدافع البنك الأهلي وسدد الكرة لينقذ أبو جبل مرماه ببراعة.

وفي الدقيقة 45 جاء التصدي الثاني لأبو جبل لرأسية أحمد ياسر ريان بعد رأسية قوية نتيجة عرضية محمد عنتر.

أحمد ياسر ريان يتفوق على أبو جبل

بعد تصدي أبو جبل لفرص أحمد ياسر ريان جاءت لحظة الهدف، في الدقيقة 54 تمكن أحمد ريان من التفوق في النهاية على أبو جبل بعد تمريرة عنتر لريان داخل منطقة الجزاء وتسلم الكرة وسددها لتسكن الشباك.

انخفض إيقاع اللعب كثيرا وحاول البنك الأهلي للتعويض لكن لم تحدث فرص بشكل جدي أو خطيرة على سيراميكا كليوباترا.

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