gaming - تعرف على كيفية تجربة لعبة Suicide squad مجانا

بدأت في يوم أمس الخميس نسخة الألفا المغلقة من لعبة Suicide Squad: Kill The Justice League، والتي تتيح لك اللعب مع 3 من أصدقاءك بشخصيات الفرقة الانتحارية بهدف تصفية واغتيال نسخ شريرة من فرقة العدالة Justice League أمثال سوبرمان وباتمان وجرين لانترن بقيادة العدو المعروف لعامل DC المسمى Brainiac.

لحسن الحظ يمكنك تجربة اللعبة مجانا، وهذا عن طريق التسجيل في اللعبة من خلال موقعها الإلكتروني والانتظار لتصلك دعوة رسمية من اللعبة للحصول على كود تقوم بشحنه على منصتك المفضلة بين الحاسب وXbox وPS5 لتجربها.

الجدير بالذكر أن اللعبة تتطلب اتصال دائم بالانترنت، واشتراك Xbox Live أو PS Plus للعب. كتبنا مقالا سابقا عن كل ما تريد معرفته حول اللعبة يمكنك قراءته من هنا.

نسخة الألفا هذه مستمرة حتى يوم الإثنين 4 ديسمبر الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة/مصر.