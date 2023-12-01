gaming - تعرف على كيفية تجربة لعبة Suicide squad مجانا

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 19:40

كتب : FilGoal

لعبة Suicide squad

بدأت في يوم أمس الخميس نسخة الألفا المغلقة من لعبة Suicide Squad: Kill The Justice League، والتي تتيح لك اللعب مع 3 من أصدقاءك بشخصيات الفرقة الانتحارية بهدف تصفية واغتيال نسخ شريرة من فرقة العدالة Justice League أمثال سوبرمان وباتمان وجرين لانترن بقيادة العدو المعروف لعامل DC المسمى Brainiac.

لحسن الحظ يمكنك تجربة اللعبة مجانا، وهذا عن طريق التسجيل في اللعبة من خلال موقعها الإلكتروني والانتظار لتصلك دعوة رسمية من اللعبة للحصول على كود تقوم بشحنه على منصتك المفضلة بين الحاسب وXbox وPS5 لتجربها.

الجدير بالذكر أن اللعبة تتطلب اتصال دائم بالانترنت، واشتراك Xbox Live أو PS Plus للعب. كتبنا مقالا سابقا عن كل ما تريد معرفته حول اللعبة يمكنك قراءته من هنا.

أخبار متعلقة:
Gaming - تعرف على تفاصيل لعبة Avatar: Frontiers of Pandora Gaming - ارتفاع في مبيعات الإضافة الجديدة لـ Cyberpunk 2077 Gaming - خطوة كبيرة لإصدار The Witcher 4 في 2025 Gaming - بعد مرور 20 عاما.. نسخة محسنة منتظرة لـ Beyond good & Evil

نسخة الألفا هذه مستمرة حتى يوم الإثنين 4 ديسمبر الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة/مصر.

gaming PS5 Gamers Xbox Suicide Squad: Kill The Justice League
نرشح لكم
gaming - استوديو لعبة STALKER 2 يكشف عن عدد ساعات اللعبة Gaming - تعرف على قائمة الألعاب المجانية على Xbox Gaming - تعرف على تفاصيل لعبة Avatar: Frontiers of Pandora لتربح بلايستيشن 5 من بسكريم.. انضم لبطولة EA FC24 ونافس مع في الجول خليفة صلاح؟ ماجواير ودوكو يتنافسان على لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي من أجل EA FC 24.. المرشحون للفوز بجائزة الأفضل في نوفمبر عن الدوري الإيطالي Gaming - ارتفاع في مبيعات الإضافة الجديدة لـ Cyberpunk 2077 Gaming - خطوة كبيرة لإصدار The Witcher 4 في 2025
أخر الأخبار
الزمالك يوافق على سفر أحمد مجدي إلى ويلز 6 دقيقة | الكرة المصرية
ميسي: الدوري الأمريكي أقل من الفرنسي والإسباني.. وموقفي من الاعتزال الدولي 10 دقيقة | أمريكا
ظرف طارئ يضرب مانشستر يونايتد قبل ملاقاة نيوكاسل 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس نابولي يحسم الجدل حول مستقبل أوسيمين وكفاراتسخيليا 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف آخر تطورات إصابة محمد عبد المنعم ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كولر يستقر على بديل عبد المنعم أمام يانج أفريكانز ساعة | الكرة الإفريقية
كل شيء تريد معرفته عن موعد قرعة يورو 2024 والملاعب ومفاجأة في التصنيف 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بايرن يعلن إصابة بونا سار بالرباط الصليبي.. وغيابه عن كأس إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح 4 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر