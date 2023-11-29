في نقاط مُختصرة.. كل ما تريد معرفته عن لعبة Suicide Squad: Kill The Justice League

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 16:01

كتب : FilGoal

لعبة Suicide squad

تصدر لعبة Suicide Squad الجديدة في فبراير القادم، وقد بدأت حملة تسويقية ضخمة للعبة في شهر نوفمبر عرفنا على أثرها عدة معلومات مهمة عن اللعبة وعن تفاصيلها الأخيرة، بعد تأجيلات كثيرة طالت اللعبة وبعض التغييرات في صلب تصميمها.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع المعلومات النهائية عن لعبة Suicide Squad: Kill The Justice League في نقاط مختصرة.

اللعبة من تطوير استوديو Rocksteady الذي طور سلسلة Batman Arkham.

أخبار متعلقة:
استبعاد حكم فيديو لقاء نيوكاسل وباريس من مباراة سوسيداد وسالزبورج خبر في الجول - رباعي الأهلي مهدد بالغياب أمام يانج أفريكانز كلوب يؤكد غياب أليسون عن 3 مباريات أو أكثر.. وجوتا لفترة أطول إيدي هاو: ركلة الجزاء كانت قاسية.. ونؤمن بحظوظنا في التأهل

تطوير اللعبة استغرق 7 سنوات كاملة، وهي لعبة جماعية يجتمع فيها عدد يصل إلى 4 لاعبين بشكل تعاوني للعب ضد أعداء من الذكاء الاصطناعي.

القصة تدور حول سيطرة العدو "Brainiac" على أبطال فرقة العدالة (فلاش -سوبرمان - باتمان - جرين لانترن- وندر وومن) وتجنيد منظمة ARGUS الحكومية بقيادة Amanda Waller لمجموعة من المساجين المحكوم عليهم بالإعدام لمواجهة فرقة العدالة مقابل تخفيف عقوبتهم.

اللعبة تقع أحداثها في مدينة ميتروبوليس، موطن سوبرمان وستكون الخريطة أكبر 3 مرات من خريطة Gotham المتواجدة في لعبة Batman Arkham Knight.

اللعبة تتطلب اتصال دائم بالانترنت، وهو ما يعني أنك لن تستطيع لعبها أوفلاين أو في مكان بحالة انترنت غير مستقرة

اللعبة تتيح لك اللعب بشكل جماعي مع 3 آخرين عبر الشبكة فقط، أي أنه لا يمكنك شبك يد تحكم إضافية واللعب مع لاعبين آخرين بشكل محلي لكن نعتقد بأن هذه الميزة قد يتم إضافتها لاحقًا.

https://imgur.com/undefined

يمكنك لعب اللعبة بشكل فردي، والتبديل بين الشخصيات الأربعة التي ستصاحبك في المعارك.

الشخصيات الأربعة هم DeadShot، و Harley Quinn و King Shark و Boomerang.

قدرات الشخصيات مختلفة ولكنهم جميعًا يمتلكون أسلحة نارية لتسهيل القتال عن بعد.

شخصية Dead Shot تركز أكثر على الأسلحة النارية والدقة في التصويب، بينما تركز Harley Quinn على سلاحها اليدوي الشهير، المطرقة الخاصة بالجوكر وKing Shark يركز على القوة المفرطة والقفزات المرتفعة تذكرنا بشخصية Hulk.

تركز اللعبة على معارك الزعماء (Boss Fights) ضد فرقة العدالة حيث صرح المطورون بأن المعارك ستكون ملحمية ومصممة بشكل يتحدى اللاعب كثيرًا.

أسلوب اللعب شبيه بفورتنايت قليلًا، فمنذ الوهلة الأولى ستجد أن الحركة المستمرة هي مفتاح النجاح حيث يصعب ماعملة اللعبة على أنها لعبة تصويب عادية أو خطية.

عالم اللعبة ضخم ومميز رسوميًا، ويمتلك ألوان جميلة وزاهية تناسب هوية مدينة ميتروبوليس المتفائلة، على عكس مدينة جوثام السوداوية.

تصدر اللعبة على منصات الجيل الحالي (PS5-XBOX Series X/S و PC) في 2 فبراير 2024 بسعر 70$.

متطلبات تشغيل اللعبة:

gaming suicide squad
نرشح لكم
gaming - استوديو لعبة STALKER 2 يكشف عن عدد ساعات اللعبة Gaming - تعرف على قائمة الألعاب المجانية على Xbox gaming - تعرف على كيفية تجربة لعبة Suicide squad مجانا Gaming - تعرف على تفاصيل لعبة Avatar: Frontiers of Pandora لتربح بلايستيشن 5 من بسكريم.. انضم لبطولة EA FC24 ونافس مع في الجول خليفة صلاح؟ ماجواير ودوكو يتنافسان على لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي من أجل EA FC 24.. المرشحون للفوز بجائزة الأفضل في نوفمبر عن الدوري الإيطالي Gaming - ارتفاع في مبيعات الإضافة الجديدة لـ Cyberpunk 2077
أخر الأخبار
الزمالك يوافق على سفر أحمد مجدي إلى ويلز 5 دقيقة | الكرة المصرية
ميسي: الدوري الأمريكي أقل من الفرنسي والإسباني.. وموقفي من الاعتزال الدولي 10 دقيقة | أمريكا
ظرف طارئ يضرب مانشستر يونايتد قبل ملاقاة نيوكاسل 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس نابولي يحسم الجدل حول مستقبل أوسيمين وكفاراتسخيليا 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف آخر تطورات إصابة محمد عبد المنعم ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كولر يستقر على بديل عبد المنعم أمام يانج أفريكانز ساعة | الكرة الإفريقية
كل شيء تريد معرفته عن موعد قرعة يورو 2024 والملاعب ومفاجأة في التصنيف 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بايرن يعلن إصابة بونا سار بالرباط الصليبي.. وغيابه عن كأس إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح 4 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر