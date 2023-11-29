في نقاط مُختصرة.. كل ما تريد معرفته عن لعبة Suicide Squad: Kill The Justice League

تصدر لعبة Suicide Squad الجديدة في فبراير القادم، وقد بدأت حملة تسويقية ضخمة للعبة في شهر نوفمبر عرفنا على أثرها عدة معلومات مهمة عن اللعبة وعن تفاصيلها الأخيرة، بعد تأجيلات كثيرة طالت اللعبة وبعض التغييرات في صلب تصميمها.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع المعلومات النهائية عن لعبة Suicide Squad: Kill The Justice League في نقاط مختصرة.

اللعبة من تطوير استوديو Rocksteady الذي طور سلسلة Batman Arkham.

تطوير اللعبة استغرق 7 سنوات كاملة، وهي لعبة جماعية يجتمع فيها عدد يصل إلى 4 لاعبين بشكل تعاوني للعب ضد أعداء من الذكاء الاصطناعي.

القصة تدور حول سيطرة العدو "Brainiac" على أبطال فرقة العدالة (فلاش -سوبرمان - باتمان - جرين لانترن- وندر وومن) وتجنيد منظمة ARGUS الحكومية بقيادة Amanda Waller لمجموعة من المساجين المحكوم عليهم بالإعدام لمواجهة فرقة العدالة مقابل تخفيف عقوبتهم.

اللعبة تقع أحداثها في مدينة ميتروبوليس، موطن سوبرمان وستكون الخريطة أكبر 3 مرات من خريطة Gotham المتواجدة في لعبة Batman Arkham Knight.

اللعبة تتطلب اتصال دائم بالانترنت، وهو ما يعني أنك لن تستطيع لعبها أوفلاين أو في مكان بحالة انترنت غير مستقرة

اللعبة تتيح لك اللعب بشكل جماعي مع 3 آخرين عبر الشبكة فقط، أي أنه لا يمكنك شبك يد تحكم إضافية واللعب مع لاعبين آخرين بشكل محلي لكن نعتقد بأن هذه الميزة قد يتم إضافتها لاحقًا.

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يمكنك لعب اللعبة بشكل فردي، والتبديل بين الشخصيات الأربعة التي ستصاحبك في المعارك.

الشخصيات الأربعة هم DeadShot، و Harley Quinn و King Shark و Boomerang.

قدرات الشخصيات مختلفة ولكنهم جميعًا يمتلكون أسلحة نارية لتسهيل القتال عن بعد.

شخصية Dead Shot تركز أكثر على الأسلحة النارية والدقة في التصويب، بينما تركز Harley Quinn على سلاحها اليدوي الشهير، المطرقة الخاصة بالجوكر وKing Shark يركز على القوة المفرطة والقفزات المرتفعة تذكرنا بشخصية Hulk.

تركز اللعبة على معارك الزعماء (Boss Fights) ضد فرقة العدالة حيث صرح المطورون بأن المعارك ستكون ملحمية ومصممة بشكل يتحدى اللاعب كثيرًا.

أسلوب اللعب شبيه بفورتنايت قليلًا، فمنذ الوهلة الأولى ستجد أن الحركة المستمرة هي مفتاح النجاح حيث يصعب ماعملة اللعبة على أنها لعبة تصويب عادية أو خطية.

عالم اللعبة ضخم ومميز رسوميًا، ويمتلك ألوان جميلة وزاهية تناسب هوية مدينة ميتروبوليس المتفائلة، على عكس مدينة جوثام السوداوية.

تصدر اللعبة على منصات الجيل الحالي (PS5-XBOX Series X/S و PC) في 2 فبراير 2024 بسعر 70$.

متطلبات تشغيل اللعبة: