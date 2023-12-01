انتهت في مجموعة الأهلي - ميدياما (2)-(1) بلوزداد

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 18:03

كتب : FilGoal

عبد الرؤوف بن غيث - شباب بلوزداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري ضمن مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر شباب بلوزداد الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأهلي.

وانتصر شباب بلوزداد في بداية مشواره على يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الأولى بنتيجة 3-0.

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وفي نفس الجولة فاز الأهلي بنتيجة 3-0 على ميدياما الغاني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 94 جوول قاتل لميدياما في الدقائق الأخيرة بتوقيع مامودو كامارادين بعد تمريرة من كوادو أمواكو

ق 70بلوزداد يجري 4 تبديلات بنزول محمد بلخير وأكرم بوراس وليونيل وامبا ولامين جالو بدلا من إسحاق بوصوف ومامادو ساماك وأسامة درفلو وعبد الرحمن مزيان

استراحة

ق 45 جووول التعادل لميدياما من ركلة حرة وصلت داخل المنطقة من مامودو كامارادين ليحولها دانييل لوموتي بقدمه في المرمى

ق 39 جوووول الأول رؤوف بلغيث من ركلة جزاء على يمين الحارس

ق 37 ركلة جزاء بعد سقوط بوصوف إثر تعرضه لعرقلة

ق 27 تبديل اضطراري مبكر بخروج شعيب قداد ونزول أشرف بودرامة

ق24 سقوط عبد الرحمن مزيان في مواجهة مع المدافع الأخير داخل المنطقة والحكم يشير باستمرار اللعب

ق 8 تسديدة خطيرة لميديما بالرأس في العارضة من بابا موسى

بداية اللقاء

بلوزداد مجموعة الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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