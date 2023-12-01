مؤتمر أحمد الشناوي: لا أريد الحديث في تلك النقطة لخلق الأعذار

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 17:06

كتب : بسام أبو بكر

أحمد الشناوي - بيراميدز

لا يرغب أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحديث عن أزمة خوض مباراة الفريق المقبلة ضد نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا على ملعب نجيل صناعي كي لا يخلق الأعذار لناديه.

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو الموريتاني غدا السبت لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتحدث أحمد الشناوي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "أتينا للفوز ونعرف قوة المنافس فالوصول لدور المجموعات في أقوى بطولة في إفريقيا يعكس مدى قوتهم".

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وواصل "نريد الفوز والمنافسة على صدارة المجموعة قبل مواجهة ماميلودي صنداونز في جنوب إفريقيا".

وعن الملعب قال: "لن أتحدث كثيرا في نقطة الملعب وأرضية النجيل الصناعي حتى لا يكون ذلك بمثابة أعذار لأن الفريق مهما كانت الظروف سيلعب ويؤدي بكل قوة وهدفه الفوز".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الأولى بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ماميلودي صنداونز المتصدر.

فيما يأتي مازيمبي ونواذيبو ثالثا ورابعا على التوالي بدون أي نقطة.

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