مؤتمر باتشيكو: هذا ما يجعل مواجهة نواذيبو صعبة.. وطلب إلى فيفا

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 17:00

كتب : بسام أبو بكر

جايمي باتشيكو - بيراميدز

كشف جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز عن أمر يجعل مباراة فريقه المقبلة ضد نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا صعبة.

ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو الموريتاني غدا السبت لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتحدث باتشيكو في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "أتينا لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة بعد الفوز على مازيمبي".

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وواصل "لكننا نواجهة نواذيبو بين جماهيره ولن تكون مباراة سهلة".

وأردف "ما يجعل المباراة صعبة غير المنافسة هو اللعب على نجيل صناعي لأن اللاعبين غير معتادين عليها خاصة أن ملاعب مصر كلها نجيل طبيعي".

واستدرك " لكن هذا لا يعطي أعذارا لأن الفريق لديه هدف واحد وهو الفوز مجددا والاستمرار في المشوار".

وواصل "نريد الفوز ولن أسمح بفقدان أي نقاط لأننا نريد ضمان التأهل المبكر لربع النهائي".

ووجه المدرب البرتغالي رسالة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائلا: "يجب عليهم المساعدة في تطوير الملاعب وإلغاء النجيل الصناعي الذي يؤثر على أداء اللاعبين بالسلب ويعرضهم لإصابات عديدة".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الأولى بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ماميلودي صنداونز المتصدر.

فيما يأتي مازيمبي ونواذيبو ثالثا ورابعا على التوالي بدون أي نقطة.

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