خبر في الجول – محمد عبد المنعم يغادر مران الأهلي مصابا.. والخطوة المقبلة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 16:30

كتب : أحمد الخولي

محمد عبد المنعم

غادر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي مران الفريق الذي أقيم اليوم الجمعة استعدادا للقاء يانج أفريكانز مصابا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد المنعم تعرض لالتواء في الكاحل ما جعله لا يستطيع إكمال المران ليغادره مصابا.

ويعاني عبد المنعم من تورم في قدمه ما يجعله لا غير قادر على الخضوع لأشعة في الوقت الحالي.

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وعقب زوال التورم سيخضع مدافع منتخب مصر لأشعة لتحديد مدى إصابته وفترة غيابه.

ويحل الأهلي ضيفا غدا السبت على يانج أفريكانز لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر الأهلي وشباب بلوزداد المجموعة الرابعة بثلاث نقاط لكل منهما بعد الفوز على ميدياما ويانج أفريكانز بثلاثية دون رد.

وعلى جانب آخر تقرر ارتداء الأهلي لقميصه الأحمر التقليدي والسروال الأبيض والجوارب الحمراء.

على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل.

فيما تقرر ارتداء يانج أفريكناز القميص الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس اللون الرمادي.

الأهلي أبطال إفريقيا محمد عبد المنعم
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