كأس العالم للناشئين - بعد 34 تسديدة.. مالي تحصد البرونزية على حساب الأرجنتين

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 16:16

كتب : FilGoal

مالي - الأرجنتين - كأس العالم تحت 17

حقق منتخب مالي الميدالية البرونزية على حساب الأرجنتين في مباراة تحديد المركز الثالث من كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والتي تقام في إندونيسيا.

ووصلت محاولات منتخب مالي على مرمى الأرجنتين لـ 34 تسديدة من بينها 15 بين القائمين والعارضة، مقابل 9 للفريق الخاسر.

وتقدم منتخب مالي مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق تسديدة أرضية قوية على يمين الحارس من إبراهيم ديارا الذي أحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف.

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وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سجل مامادو دومبيا الهدف الثاني معززا تقدم النسور برأسية قوية.

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وبعد مرور 3 دقائق من بداية الشوط الثاني سجل هاميدو ماكالو الهدف الثالث للنسور.

حاول لاعبو منتخب مالي تعزيز التقدم فيما حاول لاعبو التانجو مع التغييرات تقليص الفارق.

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ولأول مرة تحقق النسور المالية الميدالية البرونزية بعدما حقق المركز الثاني في 2015 من قبل.

في المقابل حل منتخب الأرجنتين رابعا في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2001 و2013.

وسيقام النهائي بين ألمانيا وفرنسا غدا السبت، وفي حال فاز منتخب فرنسا سيحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2001، وفي حال فاز الألمان سيكون اللقب الأول.

ويعد منتخب نيجيريا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب في تاريخ المسابقة ويليه البرازيل برصيد 4 ألقاب.

مالي الأرجنتين كأس العالم للناشئين
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