مؤتمر تين هاج عن أخطاء أونانا المتكررة.. وشيء كان سيقلقه لو لم يحدث ضد جالاتا سراي

علق إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على أخطاء حارس الفريق أندري أونانا المتكررة والتي كان آخرها ضد جالاتا سراي.

وتسبب أونانا في استقبال هدفين في تعادل فريقه مع جالاتا سراي بثلاثة أهداف لمثلهم في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قائلا: "إن حللنا الأمور فهو ثاني أفضل حارس في الدوري الإنجليزي بالنظر للأرقام، نسبة تصدياته مقارنة بالأهداف المتوقعة فهو ثاني أفضل حارس في هذا الأمر".

وواصل "هو يبلي بلاء حسنا لكنه يعرف أنه ارتكب أخطاء في دوري أبطال أوروبا لكن أول خمسة أشهر له هنا كانت جيدة".

وتابع "بإمكانكم رؤية كيف كان رد فعل أنانا بعد أداء غير جيد ضد بايرن ميونيخ وكان استثنائيا أمام بيرنلي، هو لديه شخصية قوية وسوف يتعامل مع الأمر".

وعن التعادل مع جالاتا سراي قال: "لعبنا جيدا وكذلك كنا ضد كوبنهاجن وضد بايرن ميونيخ، ولكن هناك أمور علينا تحسينها مثل الأخطاء الفردية والتحولات، ولكن هذه الأمور يمكن معالجتها، كنت سأقلق لو لم نلعب جيدا".

أما عن الإصابات فقال تي هاج: "ماسون ماونت سيعود للتدرب اليوم في الملعب لكنني لا أعرف الموعد المحدد لعودته".

ويستعد يونايتد لملاقاة نيوكاسل غدا السبت في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي في ملعب سانت جيمس بارك.

ويحتل يونايتد المركز السادس بـ24 نقطة فيما يأتي نيوكاسل سابعا بـ23 نقطة.