مانشستر يونايتد يعلن انتكاسة في علاج مالاسيا ويكشف موعد عودته

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 15:31

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد وتايريل مالاسيا - ريال بيتيس ومانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الجمعة تعرض لاعبه تايريل مالاسيا لانتكاسة أثناء علاجه من الإصابة التي يعاني منها.

تيريل مالاسيا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ويعاني اللاعب الهولندي من إصابة في الركبة أجبرته على الغياب عن الموسم كاملا حتى الآن ولم يشارك في أي مباراة.

وأوضح موقع يونايتد الرسمي أن الظهير الأيسر للفريق تعرض لانتكاسة خلال العلاج ما جعله يخضع لعملية جراحية جديدة.

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وكشف النادي الإنجليزي عن عودة مالاسيا للملاعب مع بداية العام مؤكدا أنه يخوض تدريبات حاليا في مقر النادي.

اللاعب صاحب الـ24 عاما انضم إلى يونايتد قادما من فينورد الهولندي صيف العام الماضي.

وخاض مالاسيا مع يونايتد 39 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

مالاسيا مانشستر يونايتد
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