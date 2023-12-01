الأهلي بقميصه التقليدي أمام يانج أفريكانز
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 15:10
كتب : حسام نور الدين
يرتدي الأهلي قميصه الأحمر التقليدي في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.
وأسفر الاجتماع الفني للمباراة الذي أقيم اليوم الجمعة عن ارتداء الأهلي لقميصه الأحمر التقليدي والسروال الأبيض والجوارب الحمراء.
على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل.
فيما تقرر ارتداء يانج أفريكناز القميص الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس اللون الرمادي.
ويحل الأهلي غدا السبت ضيفا على يانج أفريكانز لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
ويتصدر الأهلي وشباب بلوزداد المجموعة الرابعة بثلاث نقاط لكل منهما بعد الفوز على ميدياما ويانج أفريكانز بثلاثية دون رد.
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