بيراميدز بالزي البديل أمام نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 15:06

كتب : هاني العوضي

بيراميدز

أقيم الاجتماع الفني لمباراة نواذيبو الموريتاني وبيراميدز لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان في الجولة الثانية من البطولة بلقاء يقام بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتقرر أن يرتدي الفريق الموريتاني اللون البرتقالي الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق في الأسود.

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ويظهر نادي بيراميدز بالطاقم الثاني باللون الجراي في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

ومثَل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي.

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ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة من مساء السبت على استاد شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية في ثاني جولات دور المجموعات.

وكان بيراميدز فاز في الجولة الأولى على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 1-0.

فيما خسر نواذيبو من صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0.

وستكون تلك أول مباراة لنواذيبو على ملعبه في مجموعات دوري الأبطال عبر تاريخه.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا نواذيبو
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