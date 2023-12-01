إيفرتون يطعن على خصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي

تقدم إيفرتون بطعن على قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بخصم 10 نقاط من رصيده بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة.

وأعلن إيفرتون في بيان رسمي اليوم الجمعة التالي:

قدم نادي إيفرتون طعنا إلى رئيس اللجنة القضائية بالدوري الإنجليزي للاستئناف على القرار الذي تم اتخاذه بخصم 10 نقاط من رصيده في الدوري.

وستقوم لجنة الاستئناف بالدوري الإنجليزي بالنظر الآن في القضية.

ماذا حدث؟

أعلن الدوري الإنجليزي خصم 10 نقاط من إيفرتون بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة.

وأحيل النادي إلى لجنة مستقلة للتحقيق في شهر مارس الماضي بسبب انتهاكات مزعومة تتعلق بوسم 2021-2022.

وكان من الممكن أن تكون عقوبة إيفرتون حرمان من الانتقالات لكن تم خصم النقاط في النهاية.

كما أشار النادي إلى أنه سيراقب باهتمام كبير القرارات المتخذة في حالات أخرى متعلقة بقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي.

ما هي قواعد الربحية والاستدامة؟

حسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها فإنه يتم تقييم جميع أندية الدوري الإنجليزي سنويا من حيث تطبيق القواعد.

الامتثال للقواعد يصبح واضحا بحساب إجمالي أرباح النادي قبل الضرائب.

وتنص القواعد على السماح للأندية بخسارة 105 مليون جنيه إسترليني كحد أقصى على مدار ثلاث سنوات لكن إيفرتون خسر 370 مليون إسترليني بين عامي 2018 و2021.

ويعد إيفرتون هو النادي الثاني الذي يتهم بذلك الخرق للوائح بعد توجيه 100 تهمة لمانشستر سيتي تتعلق باللعب المالي النظيف.

ولم يتم الكشف عن نتيجة قضية سيتي ومن المتوقع أن تستغرق وقتا طويلا.