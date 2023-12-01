مران الأهلي - ختام الاستعدادات للقاء يانج أفريكانز.. وزيارة رسمية

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 13:45

كتب : FilGoal

مران الأهلي

اختتم الأهلي استعداداته لمباراة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على يانج غدا السبت في السادسة مساءً.

وخاض الفريق مرانه على ملعب بنيامين مكابا الذي يستضيف اللقاء غدا.

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وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور الربع ساعة الأولى وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وخاض اللاعبين فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

فيما قاد ميشيل يانكون مرانا متنوعا للحراس قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وحرص شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا على حضور المران.

وعقد السفير جلسة مع محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، اطمئن خلالها على كافة الأمور الخاصة بالفريق واستعداداته للمباراة.

وجدد التأكيد على بذل كل الجهود من جانب طاقم السفارة لتذليل أي عقبات قد تواجه الفريق.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع شباب بلوزداد الجزائري.

وكان الأهلي فاز على ميدياما الغاني في القاهرة بنتيجة 3-0، وبنفس النتيجة خسر يانج أفريكانز من بلوزداد.

ويلتقي اليوم الجمعة، في السادسة مساءً شباب بلوزداد مع ميدياما في الجولة الثانية من المجموعة لحساب دوري الأبطال.

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