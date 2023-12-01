مؤتمر هاني: أمامنا مهمة ليست سهلة ضد يانج أفريكانز

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 11:54

كتب : حسام نور الدين

محمد هاني - الأهلي

قال محمد هاني لاعب الأهلي إن فريقه أمامه مهمة ليست سهلة في مواجهة يانج أفريكانز.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

ويحل الأهلي غدا السبت ضيفا على يانج أفريكانز لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث هاني في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "بالتأكيد نسعى للفوز في مباراة الغد خارج الأرض، وهي مهمة ليست سهلة في ظل مواجهة فريق قوي ويملك عناصر مميزة على ملعبه".

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وواصل "هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين، وإصرار على تقديم أفضل ما يمكن خلال المباراة، لتحقيق الفوز والعودة بثلاث نقاط جديدة في المجموعة".

وواصل "نعاني من حالة إجهاد خاصة في ظل المشاركة في أكثر من بطولة وانضمام العديد من اللاعبين لصفوف المنتخب".

واستدرك "لكن الأهلي يضم عناصر مميزة من أصحاب الخبرات اعتادوا على مواجهة تلك الصعاب".

وأتم هاني "الجميع داخل الأهلي على قلب رجل واحد من أجل حصد الألقاب، وأن الجهاز الفني يتولى مسألة تدوير مشاركة اللاعبين في المباريات بما يخدم أهداف الفريق بشكل عام".

ويتصدر الأهلي وشباب بلوزداد المجموعة الرابعة بثلاث نقاط لكل منهما بعد الفوز على ميدياما ويانج أفريكانز بثلاثية دون رد.

الأهلي يانج أفريكانز محمد هاني
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