مؤتمر كولر: شاهدت 3 مواجهات لـ يانج أفريكانز.. وكل يوم يحمل لنا تحديات عديدة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 11:48

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

شدد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على جاهزية الفريق لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على يانج غدا السبت في السادسة مساءً.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "يانج أفريكانز فريق قوي ومنظم، ونجح في تحقيق نتائج قوية خلال الفترة الماضية، وهو ما يستوجب بذل الكثير من الجهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الذي يجمعنا معه غدا".

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف سبب عدم ترشح الأهلي لرئاسة رابطة الأندية الإفريقية وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز مصدر من كاف لـ في الجول: الأهلي يحق له الترشح على مناصب رابطة الأندية الإفريقية يانج أفريكانز يترأس الرابطة الإفريقية والأهلي عضو.. ومصدر من كاف يفسر سبب الاختيارات

وأضاف "شاهدت 3 مواجهات لفريق يانج أفريكانز، ودرست عناصره بشكل جيد، ولم نتوقف عند كونه وصيفا لبطولة الكونفدرالية في وقت سابق، وإنما ننظر إلى الأمام بشكل مستمر".

وخسر يانج أفريكانز الموسم الماضي نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وأتم "كل يوم يحمل لنا تحديات عديدة، وفي الأهلي نلعب فقط من أجل الفوز، وبالتأكيد نحترم جميع المنافسين، وهناك من يبذل جهودا مضاعفة أمام الفريق البطل، مما يزيد من المسؤولية على الجميع داخل الأهلي".

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع شباب بلوزداد الجزائري.

وكان الأهلي فاز على ميدياما الغاني في القاهرة بنتيجة 3-0، وبنفس النتيجة خسر يانج أفريكانز من بلوزداد.

ويلتقي اليوم الجمعة، في السادسة مساءً شباب بلوزداد مع ميدياما في الجولة الثانية من المجموعة لحساب دوري الأبطال.

مارسيل كولر الأهلي مؤتمر كولر يانج أفريكانز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر هاني: أمامنا مهمة ليست سهلة ضد يانج أفريكانز مواعيد مباريات الجمعة 1 ديسمبر 2023.. الدوري المصري ودربي الرياض ومجموعة الأهلي في الجول يكشف سبب عدم ترشح الأهلي لرئاسة رابطة الأندية الإفريقية كرة نسائية - منتخب مصر يخسر ذهاب التصفيات أمام السنغال برباعية وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز دوري أبطال إفريقيا - استعدادا لمواجهة نواذيبو.. بيراميدز يخوض أول تدريباته في نواكشوط يانج أفريكانز يترأس الرابطة الإفريقية والأهلي عضو.. ومصدر من كاف يفسر سبب الاختيارات مصدر من كاف لـ في الجول: الأهلي يحق له الترشح على مناصب رابطة الأندية الإفريقية
أخر الأخبار
مؤتمر هاني: أمامنا مهمة ليست سهلة ضد يانج أفريكانز 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: شاهدت 3 مواجهات لـ يانج أفريكانز.. وكل يوم يحمل لنا تحديات عديدة 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
مالديني يكشف لأول مرة سبب رحيله عن ميلان.. ورأيه في الخوارزميات لضم اللاعبين 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
أوبلاك يختار أفضل فريق لبرشلونة: قدموا أجمل كرة قدم 27 دقيقة | الدوري الإسباني
مورينيو يصب غضبه: هناك لاعبين أهدروا فرصا لإثبات أنفسهم مثل عوار ساعة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية ب – بيان من تليفونات بني يوسف بعد انسحاب لاعبي الفريق من مباراة الترسانة ساعة | القسم الثاني
بطولة جديدة في المملكة.. السعودية تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 و2026 ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الجمعة 1 ديسمبر 2023.. الدوري المصري ودربي الرياض ومجموعة الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر