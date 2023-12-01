مؤتمر كولر: شاهدت 3 مواجهات لـ يانج أفريكانز.. وكل يوم يحمل لنا تحديات عديدة

شدد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على جاهزية الفريق لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على يانج غدا السبت في السادسة مساءً.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "يانج أفريكانز فريق قوي ومنظم، ونجح في تحقيق نتائج قوية خلال الفترة الماضية، وهو ما يستوجب بذل الكثير من الجهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الذي يجمعنا معه غدا".

وأضاف "شاهدت 3 مواجهات لفريق يانج أفريكانز، ودرست عناصره بشكل جيد، ولم نتوقف عند كونه وصيفا لبطولة الكونفدرالية في وقت سابق، وإنما ننظر إلى الأمام بشكل مستمر".

وخسر يانج أفريكانز الموسم الماضي نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وأتم "كل يوم يحمل لنا تحديات عديدة، وفي الأهلي نلعب فقط من أجل الفوز، وبالتأكيد نحترم جميع المنافسين، وهناك من يبذل جهودا مضاعفة أمام الفريق البطل، مما يزيد من المسؤولية على الجميع داخل الأهلي".

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع شباب بلوزداد الجزائري.

وكان الأهلي فاز على ميدياما الغاني في القاهرة بنتيجة 3-0، وبنفس النتيجة خسر يانج أفريكانز من بلوزداد.

ويلتقي اليوم الجمعة، في السادسة مساءً شباب بلوزداد مع ميدياما في الجولة الثانية من المجموعة لحساب دوري الأبطال.