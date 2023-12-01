جاكبو: كان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر

شدد كودي جاكبو جناح ليفربول على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب لاسك النمساوي.

وفاز ليفربول على لاسك النمساوي بنتيجة 4-0 في خامس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وقال جاكبو عبر بي إن سبورتس: "بدأنا المباراة بشكل جيد واستثمرنا الفرص وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف والخروج بنتيجة أكبر".

وأضاف "نحاول تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة نشارك فيها. الثقة عالية جدا داخل الفريق. علينا التريكز ومواصلة النتائج الإيجابية".

وافتتح لويس دياز أهداف المباراة في الدقيقة 12.

وعقب ثلاث دقائق فقط أضاف كودي جاكبو الهدف الثاني للريدز بعد صناعة من صلاح الذي ارتدى شارة قيادة فريقه في اللقاء.

وسجل صلاح نفسه الهدف الثالث في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع أتم جاكبو رباعية ليفربول.

بتلك النتائج ضمن ليفربول تصدره للمجموعة بعدما وصل للنقطة 12 ليبتعد عن خوض دور الملحق وملاقاة الهابطين من دوري أبطال أوروبا.

فيما يحتل تولوز المركز الثاني بثماني نقاط.

ويأتي سانت جيلواز ثالثا بخمس نقاط ويليه لاسك بثلاث نقاط.

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