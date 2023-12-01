سجل هدفا وأهدر فرصا أخرى.. مرموش يخسر مع فرانكفورت أمام باوك

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 00:08

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدفه مع إنتراخت فرانكفورت ضد باوك في دوري المؤتمر الأوروبي

خسر إنتراخت فرانكفورت أمام منافسه باوك مساء الخميس في دوري المؤتمر الأوروبي.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

واستضاف فرانكفورت في ملعبه دوتش بانك منافسه اليوناني ضمن منافسات الجولة الخامسة لحساب المجموعة التاسعة.

افتتح توماس توماس كيدزيورا أهداف المباراة لباوك في الدقيقة 55.

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وأدرك مرموش التعادل برأسية في الدقيقة 58.

وسجل أندريا زيفكوفيتش الهدف الثاني لباوك في الدقيقة 72.

وشهدت المباراة طرد كريستيان جاكيتش لاعب فرانكفورت في الدقيقة 90 لحصوله على إنذارين.

وشارك مرموش في المباراة كاملة وحصل على إنذار.

وأتيحت للاعب منتخب مصر عدة فرص خلال المباراة كان أولها في الدقيقة العاشرة لكن تسديدته مرت لخارج الملعب.

كما أتيحت له فرصة في الدقيقة 34 لكن تسديدته وجدت حارس باوك في طريقها.

وخلال الموسم الجاري خاض مرموش 21 مباراة مع فرانكفورت سجل خلالهم 11 هدفا وصنع اثنين.

وبتلك النتيجة ضمن باوك تأهله عن المجموعة متصدرا بعدما وصل للنقطة 13.

فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند تسع نقاط ليضمن التأهل كذلك لكن كوصيف للمجموعة.

وبذلك سيخوض فرانكفورت مباراة الملحق ضد أحد الهابطين من الدوري الأوروبي.

ويأتي أبيردين ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا هيلسنكي رابعا بنقطتين.

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