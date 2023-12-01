سجل هدفا وأهدر فرصا أخرى.. مرموش يخسر مع فرانكفورت أمام باوك

خسر إنتراخت فرانكفورت أمام منافسه باوك مساء الخميس في دوري المؤتمر الأوروبي.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت

واستضاف فرانكفورت في ملعبه دوتش بانك منافسه اليوناني ضمن منافسات الجولة الخامسة لحساب المجموعة التاسعة.

افتتح توماس توماس كيدزيورا أهداف المباراة لباوك في الدقيقة 55.

وأدرك مرموش التعادل برأسية في الدقيقة 58.

Omar Marmoush headed the equalizing goalpic.twitter.com/XY2W99rmfE — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 30, 2023

وسجل أندريا زيفكوفيتش الهدف الثاني لباوك في الدقيقة 72.

وشهدت المباراة طرد كريستيان جاكيتش لاعب فرانكفورت في الدقيقة 90 لحصوله على إنذارين.

وشارك مرموش في المباراة كاملة وحصل على إنذار.

وأتيحت للاعب منتخب مصر عدة فرص خلال المباراة كان أولها في الدقيقة العاشرة لكن تسديدته مرت لخارج الملعب.

كما أتيحت له فرصة في الدقيقة 34 لكن تسديدته وجدت حارس باوك في طريقها.

وخلال الموسم الجاري خاض مرموش 21 مباراة مع فرانكفورت سجل خلالهم 11 هدفا وصنع اثنين.

وبتلك النتيجة ضمن باوك تأهله عن المجموعة متصدرا بعدما وصل للنقطة 13.

فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند تسع نقاط ليضمن التأهل كذلك لكن كوصيف للمجموعة.

وبذلك سيخوض فرانكفورت مباراة الملحق ضد أحد الهابطين من الدوري الأوروبي.

ويأتي أبيردين ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا هيلسنكي رابعا بنقطتين.