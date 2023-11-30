دوري أبطال إفريقيا - استعدادا لمواجهة نواذيبو.. بيراميدز يخوض أول تدريباته في نواكشوط

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 21:59

كتب : أحمد الخولي

عبد الله السعيد - بيراميدز

خاض فريق بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الموريتانية نواكشوط استعدادا لخوض مباراته أمام نواذيبو في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التدريب على ملعب المباراة طبقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي خاصة وأن الملعب نجيل صناعي.

ويحق للضيف التدرب مرتين على الملعب الرئيسي.

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وجاء المران قويا بحسب وصف المركز الإعلامي لناد بيراميدز، حيث شمل مجموعة من الوحدات البدنية والخططية وسط تركيز من جانب اللاعبين.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات بعد الفوز في الجولة الأولى على حساب مازيمبي الكونغولي بهدف دون مقابل.

ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة من مساء السبت على استاد شيخة بيديا في العاصمة الموريتانية، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

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