مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (4) - (2) الخليج.. 3 نقاط ثمينة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 20:01

كتب : FilGoal

محمد شريف - اتحاد جدة - الخليج

يلعب اتحاد جدة أمام الخليج ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري السعودي.

ويقود محمد شريف هجوم الخليج فيما يتواجد كريم بنزيمة في التشكيل الأساسي لـ اتحاد جدة.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الخليج أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي.

لمتابعة مباراة الخليج أمام اتحاد جدة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق90 فواز الطريس يسجل الهدف الثاني لنادي الخليج

ق74 زكريا هوساوي يسجل الهدف الرابع لنادي اتحاد جدة

ق65 حمد الله يسجل الهدف الثالث بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح

ق64 ركلة جزاء لنادي اتحاد جدة بعد عرقلة عبد الرزاق حمد الله

بداية الشوطط الثاني

ــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق44 خالد ناري يسجل هدف تقليص الفارق لنادي الخليج من ركلة جزاء

ق38 خروج كريم بنزيمة بسبب الإصابة على مستوى الحوض ودخول مروان الصحفي

ق30 كريم بنزيمة يسجل الهدف الثاني لنادي اتحاد جدة بعدما وضع الكرة بنجاح على يمين الحيدري حارس الخليج

ق28 ركلة جزاء لصالح اتحاد جدة بعد التدخل على كريم بنزيمة

ق16 تسديدة ضعيفة عن طريق محمد شريف لاعب الخليج من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مارسيلو جروهي بسهولة.

ق10 مجهود فردي مميز من كريم بنزيمة في اختراق منطقة جزاء الخليج من العمق أنهاه بتمريرة لزميله إيجور كورنادو الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك

ق3 بيدرو ريبوتشو لاعب الخليج يسدد ركلة ثابتة ببراعة تمر بجوار مرمى اتحاد جدة بقليل

انطلاق المباراة

الدوري السعودي
نرشح لكم
سجل ثنائية في شباك النصر.. ميتروفيتش: الحظ لم يحالفني أنهى سلسلة 20 مباراة.. الهلال يهزم النصر بثلاثية صربية والفيديو يحرم رونالدو عاد طارق حامد فعادت الانتصارات.. ضمك يقسو على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي منافس الأهلي المحتمل - تقرير يكشف تفاصيل إصابة بنزيمة.. ومدة غيابه انتهت في الدوري السعودي - الهلال (3) - (0) النصر.. هيمنة زرقاء تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام الهلال.. ولابورت أساسي تشكيل الهلال - ميتروفيتش يقود الهجوم.. وبونو أساسي في دربي السعودية الزمالك يوضح حقيقة عرض الشباب لضم زيزو في يناير
أخر الأخبار
لأول مرة ميسي يعلق على أزمته مع فان خال وفيجورست 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
سجل ثنائية في شباك النصر.. ميتروفيتش: الحظ لم يحالفني ساعة | سعودي في الجول
في المشاركة الثانية تواليا.. عمر فايد يفوز مع نوفي بازار بهدفين ساعة | المحترفون
سعد شلبي يكشف سبب تأجيل زيارة الأهلي لمجلس الزمالك.. وأرباح قطاع كرة القدم 2 ساعة | الدوري المصري
الرمادي: أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول.. والفوز يجعلنا نزاحم الكبار 2 ساعة | الدوري المصري
محمد إبراهيم: أنتظر فرصة الانضمام لمنتخب مصر.. وطموحنا تحقيق السوبر 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب سوار: واجهت الزمالك وشيكابالا من قبل.. وأعرف عواد وزيزو جيدا 2 ساعة | الكرة المصرية
مونتريال الكندي يعلن رحيل أحمد حمدي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر