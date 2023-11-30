مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (4) - (2) الخليج.. 3 نقاط ثمينة

يلعب اتحاد جدة أمام الخليج ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري السعودي.

ويقود محمد شريف هجوم الخليج فيما يتواجد كريم بنزيمة في التشكيل الأساسي لـ اتحاد جدة.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الخليج أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي.

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نهاية المباراة

ق90 فواز الطريس يسجل الهدف الثاني لنادي الخليج

ق74 زكريا هوساوي يسجل الهدف الرابع لنادي اتحاد جدة

ق65 حمد الله يسجل الهدف الثالث بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح

ق64 ركلة جزاء لنادي اتحاد جدة بعد عرقلة عبد الرزاق حمد الله

بداية الشوطط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 خالد ناري يسجل هدف تقليص الفارق لنادي الخليج من ركلة جزاء

ق38 خروج كريم بنزيمة بسبب الإصابة على مستوى الحوض ودخول مروان الصحفي

ق30 كريم بنزيمة يسجل الهدف الثاني لنادي اتحاد جدة بعدما وضع الكرة بنجاح على يمين الحيدري حارس الخليج

ق28 ركلة جزاء لصالح اتحاد جدة بعد التدخل على كريم بنزيمة

ق16 تسديدة ضعيفة عن طريق محمد شريف لاعب الخليج من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مارسيلو جروهي بسهولة.

ق10 مجهود فردي مميز من كريم بنزيمة في اختراق منطقة جزاء الخليج من العمق أنهاه بتمريرة لزميله إيجور كورنادو الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك

ق3 بيدرو ريبوتشو لاعب الخليج يسدد ركلة ثابتة ببراعة تمر بجوار مرمى اتحاد جدة بقليل

انطلاق المباراة