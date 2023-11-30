لن ينتقل إلى بايرن؟ أثليتك: أرسنال يعمل على تجديد تعاقد تومياسو

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 19:17

كتب : FilGoal

تاكيهيرو تومياسو - أرسنال - نورويتش

بدأ أرسنال مفاوضات تجديد تعاقد مدافعه تاكيهيرو تومياسو.

وأوضحت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أنه من المتوقع أن يصل الطرفين إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد اللاعب الياباني مع النادي الإنجليزي في صيف عام 2025.

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وكانت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا ذكرت أن توماس توخيل مدرب بايرن يضع تومياسو في حساباته في ظل صعوبة ضم لاعب برشلونة رونالد أراوخو.

وانضم تومياسو إلى أرسنال قادما من بولونيا في صيف عام 2021 وشارك في 71 مباراة من بينهم 18 خلال الموسم الجاري.

وتحدث ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سابقا عن احتمالية رحيل تومياسو قائلا: "أريد حقا بقائه معنا فأنا أقدره كثيرا وهو محبوب ويحظى بالاحترام من جميع من هم في النادي، هو لديه ما يلزم لإحداث التأثير المطلوب على الفريق، هو معنا".

وحال التوصل لاتفاق فسيكون أرسنال استطاع تجديد تعاقد كل من مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي فقط خلال الموسم الجاري.

ويلتقي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، في الجولة 14 مع ولفرهامبتون السبت المقبل.

أرسنال تومياسو
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