مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(0) المقاولون.. طلائع الجيش (0)-(1) الجونة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 19:01

كتب : FilGoal

فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي فاركو ضد المقاولون العرب، وطلائع الجيش ضد الجونة في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

فاركو (1)-(0) المقاولون العرب

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بداية المباراة

ق 33 جووول أحمد شريف يسجل الهدف الأول لفاركو.. وليد علي يراوغ ويمرر على الأرض ليسجل شريف بلمسة واحدة

ق 24 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح فاركو عن طريق محمد فخري من ركلة حرة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

ق 18 تصويبة قوية من يمين منطقة الجزاء لصالح المقاولون العرب عن طريق عمار حمدي تصدى لها حارس المرمى.

ق 15 ربع ساعة سلبية حتى الآن

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طلائع الجيش (0)-(1) الجونة

ق 43 جووول أرنو راندريانانتيناينا يسجل الأول بعد تمريرة من جبريل شيكودي

ق 18 بعد طول مراجعة.. لا ركلة جزاء

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ق 14 ركلة جزاء للجونة وإنذار لخالد سطوحي بعد عرقلة أشرف مجدي

بداية المباراة

الدوري المصري
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