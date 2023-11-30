مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(0) المقاولون.. طلائع الجيش (0)-(1) الجونة
الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 19:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي فاركو ضد المقاولون العرب، وطلائع الجيش ضد الجونة في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
فاركو (1)-(0) المقاولون العرب
بداية المباراة
ق 33 جووول أحمد شريف يسجل الهدف الأول لفاركو.. وليد علي يراوغ ويمرر على الأرض ليسجل شريف بلمسة واحدة
ق 24 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح فاركو عن طريق محمد فخري من ركلة حرة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.
ق 18 تصويبة قوية من يمين منطقة الجزاء لصالح المقاولون العرب عن طريق عمار حمدي تصدى لها حارس المرمى.
ق 15 ربع ساعة سلبية حتى الآن
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طلائع الجيش (0)-(1) الجونة
ق 43 جووول أرنو راندريانانتيناينا يسجل الأول بعد تمريرة من جبريل شيكودي
ق 18 بعد طول مراجعة.. لا ركلة جزاء
ق 14 ركلة جزاء للجونة وإنذار لخالد سطوحي بعد عرقلة أشرف مجدي
بداية المباراة