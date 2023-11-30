دوري المحترفين - هدف عبد العاطي يتسبب في إصابة مروعة للحارس.. ودجلة يزاحم بالصدارة

زاحم وادي دجلة كل من بتروجت وغزل المحلة في صدارة دوري المحترفين بعد الفوز على دكرنس بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى.

وتصدر وادي دجلة الترتيب برصيد 20 نقطة بالتساوي مع بتروجت وغزل المحلة.

وتقدم وادي دجلة بهدف محمود دياسطي في الدقيقة 31.

وأضاف محمد عبد العاطي رابع أهدافه الموسم الجاري بقميص دجلة بهدف من ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك، وارتطمت رأس الحارس محمد عربي بالقائم الأيمن.

وتوقف اللقاء لما يقارب 5 دقائق لتلقيه العلاج ولم يستطع استكمال اللقاء وخرج مستبدلا بعد تعرضه لارتجاج بسيط وكدمة في عظمة الوجه بعد الاصطدام.

ونُقل الحارس إلى مستشفى السلام للاطمئنان على حالته وعاد مجددا للملعب وسيجري أشعة أخرى لاحقا بحسب تصريحات محمود سمره طبيب دكرنس.

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لحظة تعرض "العربي" حارس دكرنس لإصابة خطيرة بعد ارتطام رأسه بالعارضة #ONTime_Sports pic.twitter.com/6gS8R11bRm — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2023

وفي الشوط الثاني سجل محمد الشبيني الهدف الثاني وقلص أحمد عيد النتيجة قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء ليفوز الغزلان بـ 3 نقاط أشعل بها صراع الصدارة.

وجاءت نتائج الجولة العاشرة:

النصر للتعدين 1-2 بتروجت

أبو قير للأسمدة 1-1 بروكسي

لافيينا 1-0 وي

طنطا 1-0 جمهورية شبين

السكة الحديد 4-0 النجوم

القناة 1-1 أسوان

بترول أسيوط 1-0 مكادي

مصر للمقاصة 1-2 غزل المحلة

راية 0-0 حرس الحدود

وادي دجلة 3-1 دكرنس