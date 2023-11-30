يانج أفريكانز يترأس الرابطة الإفريقية والأهلي عضو.. ومصدر من كاف يفسر سبب الاختيارات

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 16:41

كتب : محمد عبد العظيم

مقر كاف

أصبح هيرسي سعيد رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني أول رئيس لـ رابطة الأندية الإفريقية.

وتواجد الأهلي ضمن الأندية الأعضاء في الرابطة التي دُشنت اليوم الخميس، ومثله خالد عبد القادر عضو شركة الكرة بالأهلي.

واختيرت جيسيكا ماسونج من نادي كايرز تشيفز الجنوب إفريقي كنائب أول، فيما تواجد بول باسي رئيس أكوا يونايتد النيجيري كنائب ثانٍ للرئيس.

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وأوضح مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "فوز هيرسي سعيد رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني بمنصب رابطة الأندية الإفريقية يأتي في ظل عدم حضور ممثل من سيمبا التنزاني أو مازيمبي الكونغولي في الجمعية العمومية، لذلك اختير ثاني يمثل نفس منطقة الشرق والوسط في القارة".

وأشار "لم يحضر مسؤولو صنداونز وبالتالي تم اختيار ممثل كايرز تشيفز الجنوب إفريقي عن جنوب القارة، وهو نفس الأمر في ممثل غرب إفريقيا".

وجاءت أسماء الأندية الأعضاء:

الأهلي

الرجاء المغربي

الهلال السوداني

ريال باماكو المالي

يانج أفريكانز التنزاني

أس لوتو البنيني

أكوا يونايتد النيجيري

كايرز تشيفز الجنوب إفريقي

مينياما الكونغولي

وأوضح مصدر من كاف في وقت سابق لـ FilGoal.com: "أقيم اليوم اجتماعا للاتحاد الإفريقي (كاف) وأعلن تدشين الرابطة الإفريقية للأندية، والهدف هو تطوير الكرة الإفريقية ورفع كفاءة الأندية".

وأضاف "تم التصويت على أن يتكون مجلس إدارة الرابطة من 15 عضوا يمثلون الاتحادات والمناطق في إفريقيا وسيكون اختيار رئيس الرابطة من داخل الأعضاء في الرابطة".

وأوضح طريقة اختيار رئيس الرابطة قائلا: "يحق لأعلى نادٍ في يتصدر تصنيف كل منطقة من المناطق الست في إفريقيا الترشح لمنصب الرئيس أو نائبه."

وهم حاليا حسب التصنيفات:

الأهلي - ممثل شمال إفريقيا.

سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي – ممثلا منطقتي الشرق والوسط.

ماميلودي صنداونز – ممثل جنوب إفريقيا.

أسيك ميموزا الإيفواري وهوريا كوناكري الغيني – ممثلا غرب إفريقيا.

وواصل المصدر قائلا: "ستجرى الانتخابات من خلال الجمعية العمومية للرابطة من جميع الأندية الاعضاء الذين حضروا تدشين الرابطة".

وكشف سبب وجود 80 ناديا بين أندية الرابطة موضحا "أسباب توجيه الدعوة لـ80 ناديا من 54 اتحاد هو اختيار أفضل 80 ناديا حسب التصنيفات والنتائج والسنوات القادمة، ويطمح كاف لزيادة عدد الأندية حسب نتائج لما يزيد عن 80 فريقا".

وتتواجد 6 أندية مصرية ضمن أفضل 80 ناديا في القارة هم: الأهلي – الزمالك – بيراميدز – المصري – فيوتشر – الإسماعيلي.

وأتم موضحا "سيكون هناك مقاعد للنساء، سيتم الكشف عنها قريبا وذلك للاهتمام أيضا بكرة القدم للسيدات، لأن التطوير لا يشمل فقط القدم لذلك مجلس الإدارة سيتكون من ممثلي أيضا السيدات".

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