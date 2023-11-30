مصدر من كاف لـ في الجول: الأهلي يحق له الترشح على مناصب رابطة الأندية الإفريقية

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تفاصيل الاجتماع الأول عقب الإعلان عن رابطة الأندية الإفريقية.

وأعلن باتريس موتسيبي رئيس كاف تدشين الرابطة الإفريقية ومقرها في كينيا خلال مؤتمر مقام اليوم الخميس، في القاهرة. (طالع التفاصيل)

وأوضح مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "أقيم اليوم اجتماعا للاتحاد الإفريقي (كاف) وأعلن تدشين الرابطة الإفريقية للأندية، والهدف هو تطوير الكرة الإفريقية ورفع كفاءة الأندية".

وأضاف "تم التصويت على أن يتكون مجلس إدارة الرابطة من 15 عضوا يمثلون الاتحادات والمناطق في إفريقيا وسيكون اختيار رئيس الرابطة من داخل الأعضاء في الرابطة".

وأوضح طريقة اختيار رئيس الرابطة قائلا: "يحق لأعلى نادٍ في يتصدر تصنيف كل منطقة من المناطق الست في إفريقيا الترشح لمنصب الرئيس أو نائبه."

وهم حاليا حسب التصنيفات:

الأهلي - ممثل شمال إفريقيا.

سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي – ممثلا منطقتي الشرق والوسط.

ماميلودي صنداونز – ممثل جنوب إفريقيا.

أسيك ميموزا الإيفواري وهوريا كوناكري الغيني – ممثلا غرب إفريقيا.

وواصل المصدر قائلا: "ستجرى الانتخابات من خلال الجمعية العمومية للرابطة من جميع الأندية الاعضاء الذين حضروا تدشين الرابطة".

وكشف سبب وجود 80 ناديا بين أندية الرابطة موضحا "أسباب توجيه الدعوة لـ80 ناديا من 54 اتحاد هو اختيار أفضل 80 ناديا حسب التصنيفات والنتائج والسنوات القادمة، ويطمح كاف لزيادة عدد الأندية حسب نتائج لما يزيد عن 80 فريقا".

وتتواجد 6 أندية مصرية ضمن أفضل 80 ناديا في القارة هم: الأهلي – الزمالك – بيراميدز – المصري – فيوتشر – الإسماعيلي.

وأتم موضحا "سيكون هناك مقاعد للنساء، سيتم الكشف عنها قريبا وذلك للاهتمام أيضا بكرة القدم للسيدات، لأن التطوير لا يشمل فقط القدم لذلك مجلس الإدارة سيتكون من ممثلي أيضا السيدات".

وكان باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد عقد اجتماعا بشأن إنشاء رابطة الأندية الإفريقية في الخامس من أكتوبر الماضي لتحديد عمل الرابطة.

ونشر كاف بيانا عبر موقعه جاء على النحو التالي:

العديد من رؤساء الأندية الأفريقية وكبار المديرين التنفيذيين يحضرون حفل إطلاق رابطة الأندية الأفريقية (ACA) يوم الخميس في القاهرة

وسيحضر حفل الإطلاق عدد من الوفود بما في ذلك رئيس كاف باتريس موتسيبي في فندق ماريوت مينا هاوس بالقاهرة بدءا من الساعة 11:00.

سيعقب اجتماع الرابطة مؤتمر صحفي يظهر فيه رئيس كاف مع أعضاء رابطة الأندية الإفريقية وسيتم بثه بشكل مباشر على منصات كاف.

تهدف رابطة الأندية الإفريقية إلى الجمع بين أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء مشهد كرة القدم الإفريقية، وتعزيز التعاون والابتكار والتميز داخل أندية كرة القدم في القارة.

انعقد الاجتماع الافتتاحي بين الأندية الإفريقية ورئيس كاف في الخامس من أكتوبر 2023. وأطلع موتسيبي رؤساء الأندية الإفريقية على عمل الرابطة الذي تشمل أهدافه ما يلي:

حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الإفريقية

التأكد من أن أندية كرة القدم الإفريقية قابلة للنمو تجاريا وتستطيع تحقيق الأرباح ويمكنها المنافسة عالميا

التأكد من أن الحكام ومراقبي المباريات وحكام VAR يتمتعون بالاحترام والمصداقية والاستقلالية والمستوى العالمي

بناء شراكات مع الرعاة والقطاع الخاص والحكومات لبناء الملاعب التي تتوافق مع معايير كاف وفيفا والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم في كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء الـ54 في كاف.

تطوير المواهب الإفريقية وأكاديميات البنين والبنات وتحسين جودة كرة القدم بالأندية الإفريقية لتصل لمستويات عالمية.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أطلق النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي بحثا عن زيادة موارد الأندية والجوائز المالية.