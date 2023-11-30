موعد مباراة الزمالك ضد سوار في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يلعب الزمالك أمام سوار الغيني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد تغلب على أبو سليم الليبي في الجولة الافتتاحية بهدف دون مقابل سجله يوسف أوباما.

ويقام اللقاء على استاد السلام بعد اتفاق بين الزمالك وفريق سوار على ذلك.

وكان سوار الغيني قد خسر في الجولة الافتتاحية بهدفين دون مقابل أمام ساجرادا الأنجولي.

وتأتي تفاصيل مواجهة الزمالك ضد سوار الغيني كالآتي:

يقام اللقاء يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل.

ويستضيف استاد السلام المواجهة التي كان مقررا إقامتها في كوت ديفوار.

ويأتي استضافة الزمالك للقاء بعد الاتفاق مع الفريق الغيني لعدم ملائمة ملعب سوار لشروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.