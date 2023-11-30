موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يلعب فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تغلب على ميدياما الغاني في افتتاح دور المجموعات بثلاثة أهداف دون مقابل بالمباراة التي أقيمت على ملعب السلام في القاهرة.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات، والبديل صلاح محسن.

وتأتي تفاصيل مواجهة الأهلي أمام يانج أفريكانز كالآتي:

يقام اللقاء يوم السبت 2 ديسمبر المقبل.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق التنزاني.

وينطلق اللقاء في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.