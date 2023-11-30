الهلال يفقد الشهراني في دربي الرياض أمام النصر

أصبح ياسر الشهراني مدافع الهلال خارج حسابات مدربه البرتغالي جورجي جيسوس في قمة الكرة السعودية ضد النصر يوم الجمعة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم النصر بالهلال في دربي الرياض يوم الجمعة ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي.

وذكر التقرير أن الفحوصات أظهرت حاجة الشهراني إلى المزيد من التأهيل بسبب إصابته في عضلة السمانة.

وضربت الإصابة الشهراني أثناء التدريب مع المنتخب السعودي قبل مواجهته أمام باكستان بافتتاح التصفيات القارية والمونديالية المزدوجة 16 نوفمبر الجاري.

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كانت تقارير قد رجحت غياب حسان تمبكتي عن مباراة النصر الجمعة المقبل، بسبب إصابة العضلة الخلفية للساق.

الإصابة التي بسببها لم يغادر مع بعثة ناديه لخوض مباراة نافباخور الأوزبكي يوم الثلاثاء والتي انتهت بفوز الموج الأزرق بنتيجة 2-0.

وكان النصر قد تعادل بلا أهداف ضد بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

ويدخل الهلال المباراة في قمة الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه النصر.

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