رونالدو يقترب من المشاركة في دربي الرياض أمام الهلال

ارتفعت حظوظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر في المشاركة أمام الهلال في دربي الرياض يوم الجمعة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

يوم الأربعاء غاب رونالدو عن تدريب فريقه الجماعي، لكنه تدرب منفردا.

وذكرت الجريدة السعودية يوم الخميس أن رونالدو سيشارك في التدريب الجماعي الأخير لفريقه قبل المواجهة، مما يؤكد جاهزيته للقاء.

وذلك بعدما قطع شوطا كبيرا، من التأهيل، للتعافي من كدمة الرقبة التي تعرض لها خلال مباراة بيرسبوليس الإيراني، الاثنين الماضي، لحساب المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

فقد أثبت تقرير الإسباني ديفيد ماركيز، مدير العيادة الطبية في النصر، قدرة رونالدو على خوض التدريب الجماعي يوم الخميس بعدما خضع يوم الأربعاء لجلسة علاجية مع الطبيب الإسباني، أعقبها تمارين لياقية انفرادية في النادي الصحي، وفقا للتقرير.

ويصطدم النصر بالهلال في دربي الرياض يوم الجمعة ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي.

وكانت الجريدة السعودية قد ذكرت أن الدون غاب عن تدريبات النصر يوم الثلاثاء بتوصية من طبيب النادي رغبة في إراحته قبل إعادة فحص موضع إصابته التي تعرض خلال مواجهة بيرسبوليس يوم الاثنين.

ففي الشوط الثاني من اللقاء تعرض رونالدو للإصابة في العنق بعد تدخل قوي مع حارس مرمى الفريق الإيراني.

واستبدل رونالدو في الدقيقة الـ 78 ليخرج النجم البرتغالي من الملعب مباشرة لغرف خلع الملابس في لقطة تبدو وكأنها بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وتبدو إصابة رونالدو غير مقلقة تأتي قبل أيام من مواجهة النصر والهلال في كلاسيكو السعودية.

إلى ذلك، يرى كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي أن وصول فريقه للمباراة رقم 20 بدون هزيمة ينم عن عمل جماعي وصفه بالعظيم.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سعيد بالتأهل كمتصدرين للمجموعة والوصول إلى 20 مباراة بدون هزيمة.. عمل جماعي عظيم".

ووصل النصر لمباراته رقم 20 بلا هزيمة في مختلف المسابقات، بعدما تعادل مع برسبوليس الإيراني بدون أهداف في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

التعادل رفع رصيد النصر للنقطة الـ 13 في صدارة المجموعة ليضمن الصدارة، كما ارتفع رصيد برسبوليس للنقطة الثامنة في ليضمن المركز الثاني.

المباراة شهدت احتساب ركلة جزاء للنصر بعد دقيقتين فقط من البداية حصل عليها كريستيانو رونالدو.

وفي موقف أخلاقي من رونالدو وبعد احتساب الحكم مباشرة بدأ في الإشارة للحكم بإلغاء ركلة الجزاء لأنها غير صحيحة.

الحكم عاد لتقنية الفيديو وبالفعل أكد إشارة رونالدو وألغى الركلة.

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