رونالدو يقترب من المشاركة في دربي الرياض أمام الهلال

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 12:02

كتب : FilGoal

رونالدو في دربي الهلال والنصر

ارتفعت حظوظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر في المشاركة أمام الهلال في دربي الرياض يوم الجمعة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

يوم الأربعاء غاب رونالدو عن تدريب فريقه الجماعي، لكنه تدرب منفردا.

وذكرت الجريدة السعودية يوم الخميس أن رونالدو سيشارك في التدريب الجماعي الأخير لفريقه قبل المواجهة، مما يؤكد جاهزيته للقاء.

أخبار متعلقة:
عامر حسين: تأجيل مبارياتي الأهلي وبيراميدز في الدوري.. وهذه عقوبة عدم اللعب بكأس الرابطة منافس الأهلي المحتمل - أوكلاند يبدأ معسكره بدبي قبل 13 يوما من كأس العالم للأندية معسكر مفتوح لمنتخب الشباب بمشاركة 50 لاعبا تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم مركزين.. وهبوط البرازيل للمركز الخامس

وذلك بعدما قطع شوطا كبيرا، من التأهيل، للتعافي من كدمة الرقبة التي تعرض لها خلال مباراة بيرسبوليس الإيراني، الاثنين الماضي، لحساب المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

فقد أثبت تقرير الإسباني ديفيد ماركيز، مدير العيادة الطبية في النصر، قدرة رونالدو على خوض التدريب الجماعي يوم الخميس بعدما خضع يوم الأربعاء لجلسة علاجية مع الطبيب الإسباني، أعقبها تمارين لياقية انفرادية في النادي الصحي، وفقا للتقرير.

ويصطدم النصر بالهلال في دربي الرياض يوم الجمعة ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي.

وكانت الجريدة السعودية قد ذكرت أن الدون غاب عن تدريبات النصر يوم الثلاثاء بتوصية من طبيب النادي رغبة في إراحته قبل إعادة فحص موضع إصابته التي تعرض خلال مواجهة بيرسبوليس يوم الاثنين.

ففي الشوط الثاني من اللقاء تعرض رونالدو للإصابة في العنق بعد تدخل قوي مع حارس مرمى الفريق الإيراني.

واستبدل رونالدو في الدقيقة الـ 78 ليخرج النجم البرتغالي من الملعب مباشرة لغرف خلع الملابس في لقطة تبدو وكأنها بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وتبدو إصابة رونالدو غير مقلقة تأتي قبل أيام من مواجهة النصر والهلال في كلاسيكو السعودية.

إلى ذلك، يرى كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي أن وصول فريقه للمباراة رقم 20 بدون هزيمة ينم عن عمل جماعي وصفه بالعظيم.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سعيد بالتأهل كمتصدرين للمجموعة والوصول إلى 20 مباراة بدون هزيمة.. عمل جماعي عظيم".

ووصل النصر لمباراته رقم 20 بلا هزيمة في مختلف المسابقات، بعدما تعادل مع برسبوليس الإيراني بدون أهداف في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

التعادل رفع رصيد النصر للنقطة الـ 13 في صدارة المجموعة ليضمن الصدارة، كما ارتفع رصيد برسبوليس للنقطة الثامنة في ليضمن المركز الثاني.

المباراة شهدت احتساب ركلة جزاء للنصر بعد دقيقتين فقط من البداية حصل عليها كريستيانو رونالدو.

وفي موقف أخلاقي من رونالدو وبعد احتساب الحكم مباشرة بدأ في الإشارة للحكم بإلغاء ركلة الجزاء لأنها غير صحيحة.

الحكم عاد لتقنية الفيديو وبالفعل أكد إشارة رونالدو وألغى الركلة.

كريستيانو رونالدو النصر الهلال دربي الرياض
نرشح لكم
بي بي سي: دعوى قضائية تطالب رونالدو بسداد غرامة مليار دولار قبل يومين من دربي الرياض أمام الهلال.. رونالدو يتدرب منفردا عمل في سيتي وبرشلونة.. الهلال السعودي يعلن تعيين كالزادا كرئيس تنفيذي 24 بطولة عالمية.. السعودية الوجهة الجديدة للرياضة في العالم قبل الدربي.. رونالدو يغيب عن تدريب النصر كريستيانو: الوصول لـ20 مباراة بدون هزيمة ينم عن عمل جماعي عظيم أحمد حجازي خارج قائمة مواجهة اتحاد جدة أمام أجمك في أبطال آسيا الهلال يفقد أغلى مدافع سعودي في الكلاسيكو أمام النصر.. واختبار أخير للدوسري
أخر الأخبار
عامر حسين: تأجيل مبارياتي الأهلي وبيراميدز في الدوري.. وهذه عقوبة عدم اللعب بكأس الرابطة 12 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو يقترب من المشاركة في دربي الرياض أمام الهلال 16 دقيقة | سعودي في الجول
منافس الأهلي المحتمل - أوكلاند يبدأ معسكره بدبي قبل 13 يوما من كأس العالم للأندية 42 دقيقة | الكرة المصرية
هبط مع فريقين في 6 أشهر.. كوريتيبا يعلن رحيل خيسي قبل نهاية الموسم بجولتين 44 دقيقة | أمريكا
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم مركزين.. وهبوط البرازيل للمركز الخامس 50 دقيقة | منتخب مصر
راديو مونت كارلو: بعد 73 يوما وفوز وحيد.. إقالة فابيو جروسو من تدريب ليون ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - غانا تفقد نجمها في أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
معسكر مفتوح لمنتخب الشباب بمشاركة 50 لاعبا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح