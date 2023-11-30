عامر حسين: تأجيل مبارياتي الأهلي وبيراميدز في الدوري.. وهذه عقوبة عدم اللعب بكأس الرابطة

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الأهلي وبيراميدز في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال عامر حسين عبر أون تايم سبورتس 1: "سيتم تأجيل مباراتي الأهلي ضد زد وبيراميدز ضد الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري نظرا لخوضهما مباراتين متتاليتين خارج مصر في دوري أبطال إفريقيا".

وسيخوض الأهلي مباراتين متتالتين في دوري أبطال إفريقيا مع يانج أفريكانز في تنزانيا وشباب بلوزداد الجزائري في مصر.

فيما يلتقي بيراميدز خارج أرضه مع نواذيبو الموريتاني وصنداونز الجنوب إفريقي.

وردا على إمكانية التقدم الزمالك بطلب لتأجيل مشاركته في كأس الرابطة أو الاعتذار عن عدم المشاركة بسبب تعارض المواعيد مع معسكره في الإمارات في يناير المقبل أجاب قائلا: "لم يتواصل معنا أي فريق بشأن تأجيل مبارياته أو الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة، وأرسلنا تأكيدا للأندية على مواعيد البطولة خاصة أنه بطولة مؤهلة لكأس السوبر بنظامه الجديد".

وأضاف "البطولة تقام خلال توقف النشاط لمدة 45 يوما لمنح كافة اللاعبين فرصة المشاركة في مباريات رسمية".

وشدد "أي نادٍ ينسحب من بطولة كأس الرابطة سيُحرم من قيمة مليون جنيه نظير مشاركته في الدوري المصري".

وعن إمكانية تنظيم كأس العالم للشباب 2025: "نتمنى تنظيم البطولة في مصر بعد إقامة استاد العاصمة الإدارية والملاعب الجديدة، ونحتاج لبطولة كبيرة لتنشيط وبناء منشأت جديدة وأي بطولة تقام في مصر تكون على أعلى مستوى".

وأتم "أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رحب مباشرة والدولة مستعدة للتنظيم وهي دورة جيدة، والكل تابع بطولة كأس العالم للشباب الأخيرة".