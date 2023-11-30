منافس مصر - غانا تفقد نجمها في أمم إفريقيا

من المرجح أن يغيب طارق لامبتي نجم غانا عن نهائيات أمم إفريقيا 2023 بسبب الإصابة، حسبما صرح روبرتو دي زيربي مدرب فريقه برايتون.

ويتواجد المنتخب الغاني في المجمموعة الثانية بأمم إفريقيا التي تنطلق منتصف يناير رفقة منتخبات مصر وموزمبيق وكاب فيردي.

وقال دي زيربي في تصريحات للصحفيين: "لقد أصيب طارق لامبتي وأنسو فاتي، أعتقد أننا سنفتقدهما لفترة طويلة".

وأصيب لامبتي وفاتي في الشوط الأول من فوز برايتون 3-2 على نوتنجهام فورست يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

ويعاني برايتون، الذي سيواجه أيك أثينا في الدوري الأوروبي يوم الخميس، من إصابة عدد من اللاعبين الأساسيين الغائبين عن الملاعب، بما في ذلك كاورو ميتوما وداني ويلبيك وسولي مارش وجوليو إنسيسو.

وتحدث المدرب الإيطالي عن ذلك قائلا "يتعين علينا القتال أمام أيك، لا أعرف ما إذا كنا سنفوز، لكننا سنقاتل من أجل الفوز بالمباراة بالتأكيد".

ويحتل برايتون المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة خلف مرسيليا.

فيما يحتل أيك المركز الثالث بـ4 نقاط، مقابل نقطتين لأياكس أمستردام الرابع.

لامبتي الذي لعب 4 مباريات دولية لمنتخب غانا منذ قراره باللعب للنجوم السمراء بعد مسيرته مع المنتخبات السنية لإنجلترا التي ولد فيها، لم يشارك كثيرا مع برايتون هذا الموسم لأسباب فنية.

فقد ظهر في 8 مباريات فقط في مختلف المسابقات.

أما أنسو فاتي المعار من برشلونة فشارك في 14 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 4 أهداف.

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