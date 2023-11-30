عبد الواحد السيد: خلاف بين مصطفى شلبي وطبيب الزمالك؟ ليس له أساس من الصحة

شدد عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك على عدم وجود أي مشكلة حدثت بين مصطفى شلبي لاعب الفريق ومحمد أسامة طبيب الفريق.

وانتصر الزمالك على مودرن فيوتشر بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة من الدوري المصري في غياب مصطفى شلبي المصاب.

وقال عبد الواحد عبر أون تايم سبورتس 1: "الأهم دائما بالنسبة لي لاعبي الزمالك هم الأولوية بالنسبة لي، وكل اللاعبين خاصة الكبار يسعون لتخطي المرحلة الصعبة".

وأضاف "وجود مشكلة بين مصطفى شلبي ومحمد أسامة طبيب الفريق؟ ليس له أساس من الصحة ولا أعرف مصدر هذا الكلام، محمد أسامة مميز من الناحية الطبية والأخلاقية وما قيل عيب في حقه، ونعتمد عليه في الفترة المقبلة أكثر مع ضغط المباريات".

وشدد "من يجد الدليل فعليه تقديمه، ومصطفى شلبي وزيزو ردا عما أثير عن محمد أسامة وهو إضافة للزمالك، ونريد تحري الدقة، وأردت الرد على هذه النقطة بشكل خاص، وأطلب منه التركيز في عمله".

وأتم "مدير فني أجنبي؟ مستمرون في عملنا ومخلصون لنادي الزمالك فنحن أبناءه".

عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك يكشف حقيقة وجود مشكلة بين مصطفى شلبي وطبيب الفريق 🔥🔥 pic.twitter.com/zrb1S1Wags — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 29, 2023

نفى مصطفى شلبي جناح فريق الزمالك لـ FilGoal.com ما يثار بشأن خضوعه لفحوصات طبية خارج النادي.

وقال مصطفى شلبي في تصريحات لـ FilGoal.com: "الأخبار التي تقول إنني خضعت لفحوصات طبية خارج النادي غير صحيحة".

وتابع "البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص بإصابتي أتابعه تحت إشراف محمد أسامة طبيب الزمالك".

وكشف شلبي "محمد أسامة يعمل معي منذ تعرضي للإصابة ويتابع الأمور لحظة بلحظة وهذا ما حدث أيضا خلال إصابتي الأولى ولا يوجد منه أي تقصير".

وواصل "خضعت لأشعة جديدة منذ يومين تحت إشراف محمد أسامة ضمن البرنامج العلاجي الخاص بي وتم عمل حقن موضعي للإصابة بواسطة السونار".

واختتم مصطفى شلبي تصريحاته "الآن أنفذ البرنامج العلاجي الخاص بي حتى التعافي من الإصابة".

وتعرض مصطفى شلبي للإصابة في مواجهة إنبي يوم 28 أكتوبر الماضي.

ويغيب مصطفى شلبي عن مباريات الزمالك منذ إصابته أمام إنبي.

وكان الزمالك قد تغلب على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الرابع.