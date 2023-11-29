طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة سيد عبد الله.. وموقفه من التدريبات

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 22:56

كتب : إبراهيم رمضان

سيد عبد الله - بلاتي توريه

كشف محمد أسامة طبيب فريق الزمالك تفاصيل إصابة سيد عبد الله لاعب الفريق.

سيد عبد الله

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعرض سيد عبد الله للإصابة خلال مواجهة الزمالك ضد مودرن فيوتشر.

وقال محمد أسامة عبر موقع الزمالك الرسمي: "سيد عبد الله تعرض لإصابة بكدمة في الأنف أدت إلى جرح سطحي".

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وكشف أسامة "اللاعب شعر بدوار وفضل الجهاز الطبي عدم استكماله للقاء".

واختتم محمد أسامة تصريحاته "حالة سيد عبد الله مطمئنة وسيكون جاهز للمشاركة في تدريبات الفريق المقبلة بصورة طبيعية".

وتغلب الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وشارك سيد عبد الله بديلا في الدقيقة 71 بدلا من إبراهيما نداي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس وبفارق نقطة عن مودرن فيوتشر صاحب المركز الرابع.

وخاض سيد عبد الله سبع مباريات مع الزمالك هذا الموسم بإجمالي 188 دقيقة.

الزمالك سيد عبد الله محمد أسامة
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