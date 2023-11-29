بطولته المفضلة في انتظاره.. إشبيلية يسقط بعد عودة إيندهوفن ويودع دوري الأبطال

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 22:35

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - إشبيلية

انتهت آمال إشبيلية الإسباني في التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد خسارة مفاجئة ضد إيندهوفن الهولندي بنتيجة 3-2.

وبات أمام الفريق الأندلسي فرصة وحيدة للتأهل للدوري الأوروبي -بطولته المفضلة- إذا خسر لانس الفرنسي من أرسنال الإنجليزي، وحقق الفوز على الفريق الفرنسي بالجولة الأخيرة بأي نتيجة.

ويحتل لانس المركز الثالث برصيد 5 نقاط قبل لقاء أرسنال، فيما يتذيل إشبيلية الترتيب برصيد نقطتين من تعادلين فقط.

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وتقدم إشبيلية مبكرا بهدف في الدقيقة 24 عن طريق سيرخيو راموس، هدف يحمل رقم 10000 في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه.

وأصبح رابع أكبر لاعب يسجل هدفا في دوري أبطال أوروبا بعمر 37 عاما و244 يوما.

وسجل جبريل سو هدفا في الدقيقة 39 ألغي بداعي وجود لمسة يد عقب العودة لتقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني سجل يوسف النصيري الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 47.

وأشهر الحكم بطاقتين صفراوتين للوكاس أوكامبوس في الدقيقتين 63 و66 على الترتيب ليكمل إشبيلية اللقاء بعشر لاعبين حتى النهاية.

وقلب الضيوف الطاولة بعد الطرد، فسجل المغربي إسماعيل صابيري هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68.

وبفضل هدف عكسي أدرك الضيوف التعادل عن طريق نيمانيا جوديلي في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل ريكاردو بيبي هدف الفوز القاتل.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه فيرناندو لاعب إشبيلية في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع.

ولأول مرة منذ 32 مباراة يستطيع إيندهوفن قلب تأخره من 2-0 لفوز بنتيجة 3-2.

وبذلك يحتاج إيندهوفن لخسارة لانس ضد أرسنال من أجل حجز بطاقة التأهل رفقة أرسنال لدور الـ16 من دوري الأبطال.

أرسنال إشبيلية أيندهوفن دوري أبطال أوروبا
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