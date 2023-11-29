شلبي لـ في الجول: غير صحيح خضوعي لفحوصات طبية خارج الزمالك

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 22:29

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - سموحة - مصطفى شلبي

نفى مصطفى شلبي جناح فريق الزمالك ما يثار بشأن خضوعه لفحوصات طبية خارج النادي.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأشار شلبي إلى أن البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص بإصابته يتم متابعته تحت إشراف محمد أسامة طبيب فريق الزمالك.

وقال مصطفى شلبي في تصريحات لـ FilGoal.com: "الأخبار التي تقول إنني خضعت لفحوصات طبية خارج النادي غير صحيحة".

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وتابع "البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص بإصابتي أتابعه تحت إشراف محمد أسامة طبيب الزمالك".

وكشف شلبي "محمد أسامة يعمل معي منذ تعرضي للإصابة ويتابع الأمور لحظة بلحظة وهذا ما حدث أيضا خلال إصابتي الأولى ولا يوجد منه أي تقصير".

وواصل "خضعت لأشعة جديدة منذ يومين تحت إشراف محمد أسامة ضمن البرنامج العلاجي الخاص بي وتم عمل حقن موضعي للإصابة بواسطة السونار".

واختتم مصطفى شلبي تصريحاته "الآن أنفذ البرنامج العلاجي الخاص بي حتى التعافي من الإصابة".

وتعرض مصطفى شلبي للإصابة في مواجهة إنبي يوم 28 أكتوبر الماضي.

ويغيب مصطفى شلبي عن مباريات الزمالك منذ إصابته أمام إنبي.

وكان الزمالك قد تغلب على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الرابع.

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