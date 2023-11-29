شنايدر: أدعم قرار صلاح بشأن مستقبله.. وميدو كان بإمكانه أن يصبح مهاجما فريدا

يدعم ويسلي شنايدر نجم منتخب هولندا وإنتر وريال مدريد السابق قرار محمد صلاح سواء بالبقاء مع ليفربول أو الانتقال إلى الدوري السعودي.

محمد صلاح النادي : ليفربول

كما أشار إلى أن أحمد حسام "ميدو" كان يمكنه أن يصل لما هو أكثر في مسيرته إذا ركز.

وقال شنايدر عبر قناة الحياة: "بدأت دورات تدريبية ثم توقفت بسبب حدوث سوء تفاهم مع الاتحاد الهولندي، فقررت دراسة القيادة في الجامعات الكبرى في هولندا، وأطور وأنمي نفسي لأكون جاهزا بنسبة 100% كمدير فني وبالتالي هناك بعض الأجزاء التي أعمل عليها للوصول للدرجة المطلوبة".

وتذكر مواجهاته للأهلي في مباراة ودية مع أياكس رفقة أحمد حسام "ميدو" قائلا: "أتذكر عندما جئت لخوض مباراة مع أياكس في مصر، وكنا نعلم أن ميدو نجما كبيرا وأحبه وكان سفيرا لكرة القدم المصرية، وكان مهاجما من الدرجة الأولى ومع قدراته المهارية كان يمكنه لأن يصل إلى أكثر ما هو عليه، وإذا ركز بصورة أكبر كان سيكون مهاجما فريدا من نوعه".

وتزامل شنايدر مع ميدو في 3 مباريات رسمية بقميص أياكس.

وعن عدم فوزه بالكرة الذهبية 2010 أجاب قائلا: "فيما يتعلق بالكرة الذهبية كان هذا نوعا من عدم العدالة ولست ذلك الفتى الذي يبكي، ربما لم أحلم بالفوز بالكرة الذهبية لأنها جائزة فردية، ولم أطاردها وكنت أنافس للفوز بالبطولات الجماعية، وإذا قررت الاختيار فأنني ساختار لقب دوري الأبطال على الكرة الذهبية، وكنت أكثر سعادة بالفوز بلقب دوري الأبطال".

وأشار عن خسارة نهائي كأس العالم 2010 "كنا نستحق الفوز بلقب كأس العالم، ومنتخب إسبانيا كان أكثر من رائع، وأن تصل للنهائي هو إنجاز رائع، ولعبنا في نهائي كأس العالم والعالم كل يشاهد ومن المبهر أن تصل لهذا المستوى، عندما تصل للنهائي ترغب في حصد اللقب، ربما ينفطر قلبي على خسارة اللقب، لكن كنا نقاتل من أجل الألقاب، نحن دولة صغيرة وأن نصل للنهائي فهذا إنجاز كبير، في ذلك الوقت إسبانيا كانت في قمة مجدها، وللأسف لم نحقق اللقب وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يتوج فيه منتخب هولندا بلقب كأس العالم".

وخسر منتخب هولندا لقب كأس العالم لصالح إسبانيا بهدف أندريس إنييستا.

وأوضح رأيه حول مستقبل محمد صلاح بالبقاء في ليفربول أو الانتقال للدوري السعودي: "أدعم قرار صلاح إذا أراد البقاء في ليفربول أو التحول للدوري السعودي، لأنها مشاعر اللاعب ورغبته، من نحن لنقرر شيئا عكس ما يختار اللاعب، هي مشاعر وقرارات ورغبة في تحقيق الانجازات وسندعمه أيما كان قراره".

وارتبط اسم صلاح بالانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي في الصيف الماضي بحسب تصريحات رئيس النمور. (طالع التفاصيل)

وتابع "مستوى الدوري السعودي يرتفع بشكل كبير وإذا سألتني فأنني سأذهب كما ذهبت إلى قطر حينها، ربما الظروف حينها ليست كما يحدث في السعودية، انتقلت لرؤية ثقافة جديدة وكيف نرى كرة القدم في الدول العربية، ومررت بحياة أمنة وشعب لطيف وكنت سعيدا بهذه الفترة وقضيت أوقاتا عظيمة وكان قرارا صائبا".

واعتزل الهولندي بقميص الغرافة القطري في موسم 2018-19.

وردا على من الأفضل كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي أجاب: "يجب التوقف عن المقارنة، كلاهما أكثر من رائع وحقق انجازات عديدة ويجب أن نفخر بهما، رونالدو في السعودية يقدم أرقاما رائعة، وميسي كذلك في أمريكا، كلاهما قدم للكرة إنجازات رائعة".