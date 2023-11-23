رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات

كشف أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة لأول مرة كواليس المفاوضات مع محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية.

محمد صلاح النادي : ليفربول الاتحاد

ولم ينجح اتحاد جدة في ضم محمد صلاح الصيف الماضي بعد تقارير سعودية أفادت إتمام المفاوضات مع ليفربول.

وأبدى الحائلي اندهاشه من عدم تعاقد لجنة الاستقطاب بالدوري السعودي مع صلاح وآخرين طلب اتحاد جدة ضمهم قبل انطلاق الموسم الجاري.

وقال الحائلي عبر قناة إم بي سي: "طلبنا استقطاب كريم بنزيمة وكانتي وفابينو وجوتا، وطالما نتحدث بشفافية فأنا أتسائل مثلي مثل الجماهير، ماذا حدث في مفاوضات ضم محمد صلاح؟".

وتابع "ماذا حدث في المفاوضات مع باريس سان جيرمان لضم ماركينيوس وجوندوجان قبل انتقاله لبرشلونة ودي بروين وسرخيو راموس؟ كل هذه تساؤلات لنا".

وبسؤاله عن سبب عدم ضم صلاح أجاب "طلبنا بشكل رسمي عبر برنامج الاستقطاب ضم اللاعب من ليفربول، كنت في لندن رفقة سعد اللذيذ مدير برنامج الاستقطاب لإجراء المفاوضات وبعدها في نهاية المفاوضات قيل لنا الميزانية لا تسمح بضم محمد صلاح".

وكشف رئيس اتحاد جدة "طلبنا صلاح ودي بروين وجوندوجان وماركينيوس وسيرخيو راموس، وإذا تعاقد أي ناد آخر مع تلك الأسماء سوف نتظلم".

وتابع "سنشارك بجميع اللاعبين الأجانب في كأس العالم للأندية، هي فرصة تاريخية لنا بإقامة البطولة على ملعبنا في السعودية".

ويلعب اتحاد جدة أمام أوكلاند النيوزلاندي يوم 12 ديسمبر المقبل في الدور الأول من كأس العالم للأندية.

ويصعد المتأهل لمواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي البطولة المقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية.

وواصل الحائلي "اتحاد جدة طلب التعاقد مع ماركينيوس ولم يتم استقطابه لأنه قيل لنا لا يوجد ميزانية بسبب راتبه المرتفع".

وشدد "لا توجد أزمة بيننا وبين لجنة الاستقطابات فما يجمع بيننا العمل، البرنامج يقول أن كل الأندية تحصل مثل بعضها ولكن هذا لم يحدث واتحاد جدة لم يحصل مثل باقي الأندية".

وتابع "قيل لنا لا يوجد ميزانية لاستقطاب اللاعبين الذين يرغب اتحاد جدة في ضمهم، الإجابة لم تقنعنا ولدينا معلومات أكثر ومستندات أكثر إذا كانت هناك رغبة في الخوض بذلك فلا مشكلة لدينا".

أنمار الحائلي رئيس الاتحاد للصدى: طلبنا محمد صلاح وماركينيوس ولكن برنامج الاستقطاب أخبرنا بأنه لا توجد ميزانية متوفرة لنادي الاتحاد على عكس أندية أخرى.. والتعاقد مع غاياردو هو الخيار الأفضل للاتحاد#صدى_الملاعب يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/Rl5sNG9Bql pic.twitter.com/PcmajpR5jd — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) November 22, 2023

أما عن المدير الفني الجديد فأوضح "مارسيلو جاياردو كان ضمن ثلاثة مرشحين وتم الاستقرار على التعاقد معه لأنه يواكب تطلعاتنا بتحسين نتائجنا بشكل سريع كقامة كبيرة".

وتابع "اتحاد جدة نادي كبير وجماهيره لا ترضى إلا بالذهب وكان هناك حالة عدم رضا في الشارع الرياضي بسبب سوء النتائج ولديهم الحق في ذلك، ولذلك قررنا رحيل نونو سانتو وإضافة دماء جديدة لتجديد الطموح والشغف".

واختتم أنمار الحائلي تصريحاته بالحديث عن أسباب غياب جوتا قائلا: "تم التعاقد مع جوتا بناء على طلب المدرب وجاء عن طريق لجنة الاستقطاب، وغيابه عن المباريات كان قرار فني بحت بسبب تعرضه لإصابة خفيفة أمام الهلال وفضّل المدرب وقتها الاعتماد عليه في منافسات آسيا على أن يتم الدفع به في المنافسات المحلية خلال الفترة الشتوية".