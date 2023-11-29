تشكيل أرسنال - عودة رايا لحراسة المرمى.. والنني على مقاعد البدلاء ضد لانس

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 21:11

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

عاد الإسباني ديفيد رايا لحراسة مرمى أرسنال من جديد وذلك أمام لانس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أرسنال ضد لانس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات في لندن.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

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المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: تومياسو – ويليام ساليبا – جابريال – أولكساندر زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس – كاي هافرتز – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال جيسوس – جابريال مارتينيلي

ويجلس الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في المباراة.

ويحتل أرسنال صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ويأتي لانس في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

أرسنال محمد النني دوري أبطال أوروبا
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