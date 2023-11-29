تشكيل أرسنال - عودة رايا لحراسة المرمى.. والنني على مقاعد البدلاء ضد لانس
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 21:11
كتب : FilGoal
عاد الإسباني ديفيد رايا لحراسة مرمى أرسنال من جديد وذلك أمام لانس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.
محمد النني
النادي : أرسنال
ويلعب أرسنال ضد لانس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات في لندن.
وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:
المرمى: ديفيد رايا
الدفاع: تومياسو – ويليام ساليبا – جابريال – أولكساندر زينتشينكو
الوسط: ديكلان رايس – كاي هافرتز – مارتن أوديجارد
الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال جيسوس – جابريال مارتينيلي
ويجلس الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في المباراة.
ويحتل أرسنال صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ويأتي لانس في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.
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