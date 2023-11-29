رومانو: تشيلسي يستعد لقطع إعارة لاعبه من نوتينجهام فورست

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

أندري سانتوس

يستعد تشيلسي لقطع إعارة أندري سانتوس من نادي نوتينجهام فورست خلال شهر يناير المقبلة ليعود مرة أخرى لصفوف الأزرق.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن تشيلسي مستاء من عدم مشاركة لاعبه مع نوتينجهام فورست.

ولم يشارك اللاعب البرازيلي الشاب مع نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي حتى الآن سوى في 7 دقائق فقط خلال مباراة واحدة.

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وانضم سانتوس البالغ من العمر 19 عاما لصفوف تشيلسي بداية عام 2023 الجاري قادما من فاسكو دي جاما البرازيلي.

وأخرجه تشيلسي إلى الإعارة بداية الموسم للمشاركة واكتساب الخبرات مع فريق نوتينجهام فورست، لكنه لم يشارك.

ويلعب أندري سانتوس في مركز لاعب الوسط المدافع والارتكاز. وانضم لصفوف البلوز مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة بعد مرور 13 جولة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي أندري سانتوس
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