تقرير: ريال مدريد يكثف مراقبة بيلينجهام الصغير

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 18:10

كتب : FilGoal

جوب بيلينجهام

كثف نادي ريال مدريد الإسباني مراقبة جوب بيلينجهام لاعب سندرلاند الإنجليزي وشقيق جود بيلينجهام نجم الفريق الملكي الحالي، وذلك لمعرفة إمكانية التعاقد معه في المستقبل.

وذكر موقع "توك سبورت" الإنجليزي أن ريال مدريد بدأ من فترة متابعة جوب بيلينجهام وفي الوقت الحالي كثف مراقبة اللاعب الشاب.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة عدة أندية إنجليزية في التعاقد مع اللاعب على رأسها مانشستر سيتي وتوتنام.

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ويرغب ريال مدريد في تكوين صورة شاملة عن اللاعب للوقوف على إمكانية التعاقد معه من عدمها.

ويرى ريال مدريد أن في حالة الاستقرار على التعاقد مع اللاعب الشاب أنه سيكون أحد أبرز المواهب في المستقبل على غرار شقيقه الأكبر.

ويمتد تعاقد جوب بيلينجهام مع سندرلاند إلى عام 2027.

ويشير التقرير إلى أن سندرلاند سيحاول استغلال رغبة الأندية في التعاقد مع بيلينجهام الصغير للحصول على أكبر مقابل مالي.

وكذلك سيواجه سندرلاند صعوبة في الاحتفاظ باللاعب في ظل رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه.

جوب بيلينجهام البالغ من العمر 18 عاما يلعب في مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب، وفي الموسم الجاري مع فريقه شارك في 18 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف.

ريال مدريد سندرلاند جوب بيلينجهام
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