كاف يعلن موعد ومكان حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 16:15

كتب : FilGoal

حفل جوائز كاف 2020

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد ومكان حفل توزيع جوائز الأفضل الخاص بقارة إفريقيا عن عام 2023 الجاري.

ويقام الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف فندق موفنبيك بمدينة مراكش المغربية الحفل.

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وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

سيتم خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب يلعب خارجها، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

كذلك سيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

وأصبح محمد صلاح لاعب ليفربول، المصري الوحيد المتبقي في القائمة النهائية التي تنافس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمته النهائية من 10 لاعبين مرشحين للمنافسة على الجائزة.

وشهدت القائمة خروج الثلاثي المصري ولاعبي الأهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وينافس على الجائزة كل من:

محمد صلاح (ليفربول)

الجزائري رياض محرز (أهلي جدة)

الكاميروني أندريه فرانك أنجويسا (نابولي)

الكاميروني فينسنت أبو بكر (بيشكتاش)

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

المغربي سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد)

المغربي ياسين بونو (الهلال)

المغربي يوسف النصيري (إشبيلية)

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

السنغالي ساديو ماني (النصر)

فيما خرج من القائمة كل من:

الجزائري رامي بن سبعيني (بروسيا دورتموند)

البوركينابي إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)

الإيفواري إبراهيم سانجاري (نوتنجهام فورست)

الإيفواري سيكو فوفانا (النصر)

الكونغولي تشانسيل مبيمبا (أولمبيك مرسيليا)

الكونغولي فيستون ماييلي (بيراميدز)

محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)

محمد عبد المنعم (الأهلي)

محمد الشناوي (الأهلي)

الغاني محمد قدوس (وست هام يونايتد)

الغاني توماس بارتي (أرسنال)

الغيني سيرهو جيراسي (شتوتجارت)

المالي يف بيسوما (توتنام هوتسبير)

المغربي عز الدين أوناحي (أولمبيك مرسيليا)

المغربي حكيم زياش (جالاتا سراي)

المغربي يحيى جبران (الوداد)

الناميبي بيتر شالوليلي (ماميلودي صنداونز)

السنغالي بابي ماتار سار (توتنام هوتسبير)

الجنوب إفريقي بيرسي تاو (الأهلي)

التونسي محمد علي بن رمضان (فرينكفاروزي)

يذكر أن صلاح توج بالجائزة في 2017 و2018.

بينما حل ثانيا في 2019 و2022 خلف السنغالي ساديو ماني.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

محمد صلاح كاف
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